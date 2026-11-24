Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Đức Thắng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

"Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú trong bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Từ những giá trị di sản được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đến sức sáng tạo của nghệ thuật đương đại, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống dân tộc, tiếp nối tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Đến với concert, nhiều khán giả mang lá cờ, khăn cờ đỏ sao vàng thể hiện tình yêu với đất nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa này, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: “Ngày văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản mà còn khẳng định: nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một màu sắc, mỗi dân tộc một tiếng nói cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam. Với thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để truyền thống và hiện đại cùng làm nên thủ đô đáng sống, nơi mọi người dân được sáng tạo và thụ hưởng".

Nền nhạc trình diễnTrong thời lượng 120 phút, chương trình được kết cấu thành ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”. Mở đầu là câu chuyện về nguồn cội dân tộc qua huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng, tiếp nối bằng những biểu tượng trống đồng, chim Lạc, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Từ cội nguồn lịch sử, chương trình dẫn dắt khán giả đến với những sắc màu văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối và làm mới trong đời sống hôm nay.

Đoàn người xếp hàng từ sớm để hoà mình cùng concert "Muôn sắc Việt Nam"

Điểm nổi bật của chương trình là âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống được lựa chọn làm chất liệu xuyên suốt, kết nối với ca khúc cách mạng, âm nhạc thính phòng, trữ tình và những sáng tác đương đại. Sự giao thoa ấy được thể hiện qua những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ. NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc trong ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”; NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện trong “Made in Việt Nam”. Đặc biệt, tiết mục “Tiếng ru cội nguồn” với sự kết hợp của NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD đã đưa chất liệu lời ru, âm nhạc dân gian đến gần hơn với công chúng trẻ.

Không chỉ là sự kết hợp về âm nhạc, những màn trình diễn còn cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc. Chia sẻ về ý nghĩa khi tham gia chương trình, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ trẻ Cao Phú Quý bày tỏ: “Tùng Dương thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia một chương trình lớn với một cột mốc rất ý nghĩa như thế này. Và trong niềm vui hân hoan này thì có lẽ, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về sứ mệnh của văn hóa, của sự giữ gìn và bảo tồn văn hóa. Văn hóa là linh hồn của mỗi quốc gia và mỗi người, mỗi cá nhân chúng ta phải có một sứ mệnh, trách nhiệm để gìn giữ, để bảo tồn".

Toàn cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam"

Cao Phú Quý chia sẻ: "Con rất vinh dự vì tiết mục của con là một trong những điểm kết của chương trình Muôn Sắc Việt Nam, không chỉ riêng con mà rất nhiều cô chú, các anh chị nghệ sĩ khác biểu diễn cùng con. Ca khúc này thể hiện niềm tự hào của mình khi mình là một con người của đất nước Việt Nam".

Nền bài hát "Rạng ngời văn hoá Việt Nam": Một điểm nhấn khác là ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác riêng cho chương trình, với sự thể hiện của đông đảo nghệ sĩ như NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng... Từ ca khúc này, vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” được xây dựng với mong muốn lan tỏa trên các nền tảng số, khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, cùng tham gia thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam.

Tinh thần “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn được mở rộng tới không gian khán giả. Năm khu vực mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập được bố trí bao quanh sân khấu, tạo hình tượng bông hoa đại đoàn kết. Mỗi khu vực là một sắc màu riêng, cùng hòa chung trong không khí của ngày hội văn hóa toàn dân. Với nhiều khán giả, được trực tiếp hòa mình vào chương trình không chỉ là trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp để cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.

Trong thời lượng 120 phút, chương trình được kết cấu thành ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”.

Ông Nguyễn Văn Hướng, cựu chiến binh Sư đoàn 313, Quân khu 2, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang nay là Tuyên Quang; bạn Nguyễn Đức Minh Chiến, phường Yên Hòa, Hà Nội và bạn Nguyễn Danh Long, xã Tiến Thắng, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi được tham dự chương trình này, rất vinh dự và tự hào. Đất nước đổi thay nhiều như thế này, chúng tôi cũng mong đợi lớp trẻ ngày nay được sống trong hòa bình như bây giờ sẽ không bao giờ lãng quên những công lao của ông cha ngày xưa".

“Em thấy tà áo dài là trang phục truyền thống, bản sắc của dân tộc Việt Nam. Điều đó phù hợp với ngày văn hóa Việt Nam. Em tự hào và hào hứng khi tham gia concert lần này với tà áo dài".

“Mình rất tự hào vì Việt Nam bây giờ đang rất phát triển, chúng ta giữ được những bản sắc riêng của mình. Và Việt Nam mình tổ chức những chương trình như ngày hôm nay là để tất cả mọi người dân cùng nhớ đến, biết ơn và hưởng ứng tinh thần văn hóa sâu sắc ấy. Mình mong muốn, tất cả người dân Việt Nam sẽ luôn luôn giữ vững tinh thần dân tộc, và bản sắc văn hóa".

Những làn điệu dân tộc, ca khúc cách mạng và các sáng tác đương đại cùng hiện diện, tạo nên sự giao thoa giữa nhiều phong cách và thế hệ nghệ sĩ.

Nền bài hát "Nhà tôi có treo một lá cờ": Khép lại bằng những giai điệu và hình ảnh giàu cảm xúc, “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ mang đến một đêm trình diễn nghệ thuật quy mô lớn mà còn tạo nên không gian gặp gỡ của các giá trị văn hóa, các thế hệ nghệ sĩ và đông đảo công chúng. Từ những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ đến sức sáng tạo của hôm nay, chương trình góp thêm tiếng nói khẳng định rằng văn hóa không chỉ là ký ức, là cội nguồn làm nên bản sắc dân tộc, mà còn là sức mạnh gắn kết cộng đồng và động lực cho sự phát triển. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hướng tới: để tình yêu và niềm tự hào văn hóa không chỉ được khơi dậy trong một ngày hội, mà trở thành ý thức, trách nhiệm và hành động thường xuyên của mỗi người dân Việt Nam.