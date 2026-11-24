Dự Hội thảo có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đông đảo nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của địa phương.

Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đối với tỉnh Sơn La, văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản quý báu, tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của địa phương.

Hiện, Sơn La có 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên cạnh đó còn có nhiều di sản, thực hành văn hóa có giá trị...

Hội thảo thu hút đông đảo các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đang bảo tồn văn hoá các dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giai đoạn phát triển mới, Sơn La đang tìm câu trả lời cho việc làm thế nào để văn hóa không chỉ được gìn giữ, trao truyền mà còn thực sự trở thành nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình gìn giữ và thực hành các làn điệu dân ca truyền thống, nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Mai chia sẻ, hiện nay trước tác động của âm nhạc hiện đại, nhiều làn điệu dân ca truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Trong khi đó, nhiều nghệ nhân đã cao tuổi, lực lượng kế cận còn thiếu...Từ thực tế đó, tôi đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các lớp dạy chữ Thái, các làn điệu dân ca cho thế hệ trẻ, mở các câu lạc bộ văn hóa Thái cộng đồng. Tuy nhiên, văn hóa bảo tồn dân ca tại các cộng đồng dân cư còn ít. Thời gian tới, cần tiếp tục duy trì phát triển, quan tâm hỗ trợ nghệ nhân, người truyền dạy, tạo điều kiện về kinh phí, nhạc cụ, điều kiện sinh hoạt...

Sơn La tôn vinh và tri ân những đóng góp của các nghệ nhân và đội ngũ làm công tác văn hóa.

Tại ngôi trường có tới 75% sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, giải pháp nào đang được triển khai để phát huy vai trò của giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ trong việc kế thừa, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

TS. Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học Tây Bắc chia sẻ, tất cả các giáo viên công tác tại nhà trường, như một cách rất tự nhiên, khi mọi người sinh sống, gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống này, đã tự thấm nhuần những nét văn hóa ấy. Họ nói được tiếng dân tộc, hoà nhập với văn hóa cộng đồng, gần như không có sự khác biệt. Nhà trường cũng có chủ trương, đó là muốn phát triển giáo dục thì các giáo viên phải yêu môi trường mình công tác, mảnh đất mình sinh sống.

"Đối với sinh viên của trường có rất nhiều dân tộc khác nhau, và sau này khi ra trường, các em sẽ công tác, làm việc tại khu vực Tây Bắc, sẽ trở thành những người khai sáng, truyền thụ, có trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại địa phương. Bởi vậy trong công tác đào tạo tại nhà trường, chúng tôi cũng cố gắng truyền cho các em một tình yêu với bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì chỉ có yêu, có trách nhiệm, chúng ta mới có thể tự tin lan toả văn hóa của dân tộc.", TS. Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nghệ nhân ưu tú chia sẻ, thảo luận tại hội thảo.

Từ góc độ tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, ông Sùng A Giao, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đưa ra những giải pháp để lồng ghép hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc với việc triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Việc quy hoạch phát triển kinh tế ở các vùng miền phải quan tâm đến việc quy hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, nhất là nhà văn hóa đủ điều kiện để bà con sinh hoạt cộng đồng. Cần phải có chế độ chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân, những người làm công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc; đồng thời, tạo sinh kế để người dân có thể sống được từ văn hóa, ví dụ như những nghề thủ công, thêu thùa, đan lát, văn hóa, văn nghệ để bà con tăng thêm thu nhập...", ông Sùng A Giao nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: mục tiêu cuối cùng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không phải chỉ là lưu giữ hay trưng bày, mà là làm cho văn hóa thực sự sống trong mỗi gia đình, mỗi bản làng, trường học... trở thành nguồn lực cho phát triển. Sơn La sẽ tập trung rà soát, kiểm kê, xác định các di sản cần ưu tiên bảo vệ, nhất là những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, thiếu điều kiện thực hành và trao truyền; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống nhân dân... từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Sơn La.