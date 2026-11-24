Thời tiết tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị có mưa phùn, gió lạnh, nhưng từ rất sớm, đông đảo nhân dân, du khách đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, hào hứng đón chờ khai mạc chương trình.

Tỉnh Quảng Trị mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến du lịch, trải nghiệm

Mở màn chương trình là các hoạt cảnh nghệ thuật mang tên "Kỳ quan thức giấc, Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa" đầy thăng hoa, khắc họa vẻ đẹp của miền kỳ quan và chiều sâu lịch sử, văn hóa Quảng Trị, mở ra không gian cảm xúc cho đêm khai mạc. Tiếp đó là nghi lễ khai mạc “Chạm vào kỳ quan”, mở ra cánh cửa đón chào bạn bè trong nước và quốc tế về với miền đất kỳ quan và linh thiêng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi lễ khai mạc “Chạm vào kỳ quan”, mở cánh cửa đón chào bạn bè trong nước và quốc tế đến với tỉnh Quảng Trị

Đọc diễn văn khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Đây là kỳ đầu tiên của chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch dự kiến được tổ chức định kỳ hàng tháng, hướng tới hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn, để Quảng Trị không chỉ là điểm đến của một mùa lễ hội, mà là điểm đến của những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới trong suốt bốn mùa. Đồng thời, sự kiện cũng là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế và tiền đề để chuẩn bị tốt hơn cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức trên mảnh đất Quảng Trị”.

Đông đảo người dân tham dự chương trình khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Quảng Trị

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc gồm 3 chương: Linh thiêng vùng đất lửa; Rực rỡ miền kỳ quan và Khát vọng Quảng Trị. Mỗi chương là một câu chuyện được kể bằng nghệ thuật, âm nhạc với các hoạt cảnh từ lịch sử bi tráng, khát vọng độc lập, tự do đến tỉnh Quảng Trị mới luôn khát vọng vươn mình. Trong "Rực rỡ miền kỳ quan", tỉnh Quảng Trị công bố 2 giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam; đồng thời công bố Bản quyền Đề án Tổ chức Tuần Văn hoá- Du lịch Quảng Trị.

Tiết mục nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Quảng Trị

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 24 đến 30/11. Tỉnh Quảng Trị sẽ trở thành không gian lễ hội đa sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Các hoạt động trải dài từ miền biển phía Đông đến đại ngàn Trường Sơn phía Tây, kết nối các trung tâm đô thị, các vùng di sản và những địa danh lịch sử.

Nhiều người dân, du khách ghi lại những khoảnh khắc trong đêm khai mạc

Bà Phạm Thị Tám, ở xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) cảm nhận, giữa không khí sôi động của lễ hội, tỉnh Quảng Trị vẫn luôn dành những khoảnh khắc sâu lắng và thiêng liêng để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Tôi ở cách đây 50km, đến đây tham dự, đón xem chương trình, thấy rất vui vẻ và cũng mong muốn hàng tháng, hàng năm đều có tổ chức các chương trình thế này để bà con nhân dân thấy hân hoan, vui vẻ. Thấy sân khấu hoành tráng, nhiều công sức nên hy vọng chương trình Tuần Văn hóa- Du lịch thành công tốt đẹp”, bà Phạm Thị Tám cho biết.

Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Quảng Trị được đông đảo người dân, du khách hưởng ứng

Chương trình là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng với lộ trình gồm 14 kỳ. Chuỗi sự kiện không chỉ tạo nên dấu ấn khác biệt cho Quảng Trị mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc kiến tạo những sản phẩm đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và từng bước phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.