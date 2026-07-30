MV "Idol" của BTS vượt 1,4 tỷ lượt xem trên YouTube

Công ty quản lý BigHit Music cho biết, vào khoảng 21h20 ngày 29/7 (giờ Hàn Quốc), video âm nhạc “Idol” của BTS đã chính thức vượt mốc 1,4 tỷ lượt xem trên YouTube.

Đây là MV thứ năm của BTS đạt thành tích này, tiếp tục khẳng định vị thế của nhóm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

“Idol” là ca khúc chủ đề trong album tái bản “Love Yourself: Answer”, phát hành vào tháng 8/2018. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã gây ấn tượng với phần âm nhạc kết hợp giữa nhịp điệu house Nam Phi và các yếu tố âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Điểm đặc biệt của ca khúc là việc lồng ghép "chuimsae" – những tiếng hô cổ vũ thường xuất hiện trong các loại hình nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc vào phần ca từ. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và bản sắc văn hóa dân tộc đã giúp “Idol” tạo được dấu ấn riêng, chinh phục khán giả trên toàn cầu.

Sau gần tám năm phát hành, “Idol” vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Ca khúc hiện cũng nằm trong danh sách biểu diễn của ARIRANG, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mà BTS khởi động từ tháng 4 năm nay.

Thành tích mới của “Idol” tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục trên YouTube của BTS, cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của nhóm cũng như giá trị lâu dài của những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc.