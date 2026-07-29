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"Em gái quốc dân" Moon Geun Young kết hôn, danh tính chú rể gây bất ngờ

Thứ Tư, 12:44, 29/07/2026
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VOV.VN - Showbiz Hàn Quốc sáng 29/7 bất ngờ xôn xao tin "Em gái quốc dân" Moon Geun Young xác nhận về chung một nhà với bạn trai lâu năm hơn cô 7 tuổi. Sau khi vượt qua 4 lần phẫu thuật, cuối cùng cái kết ngọt ngào đã mỉm cười với mỹ nhân "Trái tim mùa thu".

Bí mật đến phút chót: Không thiệp cưới, không tiệc tùng xa hoa

Sáng 29/7, thông tin Moon Geun Young đăng tải bức thư tay thông báo đã chính thức đăng ký kết hôn khiến các diễn đàn mạng xã hội bùng nổ. "Em gái quốc dân" chọn cách nhẹ nhàng nhất nhưng cũng bất ngờ nhất để chia sẻ niềm vui trọng đại của cuộc đời.

Theo tiết lộ từ phía công ty quản lý và báo chí Hàn Quốc, cặp đôi đã âm thầm hẹn hò trong một thời gian dài. Điều đáng nói, ngay cả những bạn bè thân thiết nhất trong giới giải trí cũng không hề hay biết.

"Tôi đã gặp được một người mà bản thân muốn cùng đồng hành trên chặng đường phía trước. Người ấy không chỉ chia sẻ những trăn trở tôi từng đơn độc gánh chịu, mà còn mang lại nụ cười trong từng khoảnh khắc giản đơn hằng ngày", Moon Geun Young trải lòng.

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Moon Geun Young xác nhận về chung một nhà với nam diễn tài năng Jung Pyung. (Ảnh: Sohu)

Khác với những đám cưới thế kỷ rầm rộ của Kbiz, Moon Geun Young và bạn đời lựa chọn phong cách tối giản tuyệt đối: Cả hai chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn và ấm cúng tổ chức một bữa tiệc thân mật cùng hai bên gia đình.

Bất ngờ thân thế người đàn ông rước được "ngọc nữ": Tri kỷ nghệ thuật đứng sau những thăng trầm

Danh tính người đàn ông chiếm trọn trái tim của mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm. Đó chính là nam diễn viên kịch nói tài năng Jung Pyung, 46 tuổi, hơn Moon Geun Young 7 tuổi.

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Khoảnh khắc Moon Geun Young và chồng hạnh phúc trong cùng một khung hình. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, Jung Pyung còn là một "tri kỷ nghệ thuật" đúng nghĩa. Anh từng tham gia nhóm sáng tạo "Bachi" do chính Moon Geun Young sáng lập với vai trò đạo diễn. Đặc biệt, khi Moon Geun Young lần đầu thử sức làm đạo diễn cho bộ phim ngắn Now in Progress, tác phẩm từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon năm 2022, kịch bản bộ phim lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của Jung Pyung.

Sự thấu hiểu từ sân khấu đến cuộc đời đã giúp tình cảm của cả hai nảy nở một cách tự nhiên, sâu sắc và bền bỉ qua năm tháng.

Cái kết ngọt ngào cho nghị lực phi thường

Nhìn lại hành trình của Moon Geun Young, khán giả không khỏi bồi hồi. Chạm ngõ nghệ thuật từ sớm và vụt sáng thành sao hạng A châu Á nhờ hàng loạt siêu phẩm như Trái tim mùa thu (vai Eun-seo lúc nhỏ), Cô dâu 15 tuổi, Chuyện hai chị em, Chị gái Lọ Lem… Năm 2008, ở tuổi 21, Moon Geun-young đã giành giải Nhất hạng mục Phim truyền hình SBS cho vai diễn trong phim Họa sĩ Gió, trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất từng nhận giải trong lịch sử giải thưởng này.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, biến cố lớn đã ập đến vào năm 2017. Moon Geun Young bị chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ cắt bỏ tay nếu không phẫu thuật kịp thời. Cô phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật liên tiếp, dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để điều trị. Tác dụng phụ của thuốc khiến ngoại hình cô có lúc phát tướng, sự nghiệp gặp khó khăn.

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Vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, Moon Geun-young đã phải trải qua khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng. (Ảnh: Sohu)

Moon Geun Young đã kiên cường không gục ngã. Cuối năm 2024, nữ diễn viên chính thức thông báo đã chữa khỏi bệnh. Đầu năm 2026, cô tái xuất rực rỡ trên sân khấu kịch với vở Những đứa trẻ mồ côi.

Ở tuổi 39, việc Moon Geun Young tìm thấy bến đỗ bình yên bên người bạn đời thấu hiểu chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những kiên cường mà cô đã đi qua.

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Yên Minh/VOV.VN
Sohu
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