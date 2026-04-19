Mỹ thuật Đà Nẵng thay đổi cách thể hiện để gần hơn với đời sống

Những ngày này, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” (diễn ra từ 15/4 - 5/5) thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Không gian trưng bày trở nên gần gũi, khi mỗi người dừng lại trước một tác phẩm, lặng im quan sát, rồi trao đổi, chia sẻ cảm nhận.

Anh Junio tìm hiểu văn hóa xứ Quảng qua triển lãm

Có dịp đến Đà Nẵng, anh Junio - du khách đến từ Brazil cho biết bản thân chưa kịp đi nhiều nơi, nhưng qua triển lãm, đã phần nào cảm nhận được văn hóa, con người xứ Quảng giàu truyền thống. Triển lãm không chỉ để xem tranh, mà còn mở ra một “cánh cửa” để hiểu hơn về vùng đất này.

“Điều tôi ấn tượng là mỗi tác phẩm ở đây giống như kể một câu chuyện riêng về lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Đà Nẵng. Có cái rất nhẹ nhàng, có cái lại mạnh mẽ, nhưng đều cho thấy chiều sâu văn hóa và đời sống con người nơi này. Tôi nghĩ đây là cách rất đặc biệt để hiểu về một vùng đất” - anh Junio chia sẻ.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” lần này trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc mang thông điệp đương đại. Từ những hình ảnh rất quen như bếp lửa, bánh tét, bài chòi, hay những bản làng vùng cao xứ Quảng… đến các tác phẩm mang tính khái niệm. Tất cả không còn dừng ở việc tái hiện, mà đang mở ra một cuộc đối thoại với đời sống hôm nay.

Với các nghệ sĩ, mỹ thuật vì thế không chỉ để ngắm, mà còn để suy ngẫm, để chạm vào những chuyển động của xã hội từ truyền thống đến hiện đại, từ ký ức đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, việc chuyển dịch từ mô hình tượng đài minh họa lịch sử sang tượng đài mang tính diễn ngôn đương đại đã trở thành một xu hướng tất yếu.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tham quan triển lãm

Trong dòng chảy ấy, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng nổi lên như một gương mặt tiêu biểu với thực hành nghệ thuật, cho thấy sự chủ động làm mới ngôn ngữ mở rộng phạm vi biểu đạt của điêu khắc công cộng.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Định Gia Thắng cho rằng, điêu khắc công cộng ngày nay không chỉ gắn với ký ức quá khứ mà còn phải tham gia vào phản ánh nhịp sống hiện tại và những vấn đề cốt lõi của thời đại. Người nghệ sĩ trước hết phải “bắt mạch” được nhịp sống hiện đại, hiểu con người, xã hội đang hướng tới điều gì. Việc sáng tạo không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm của chính mình. Tác phẩm nghệ thuật phải là ngôn ngữ của cảm xúc, của màu sắc, của hình khối, phản ánh được tinh thần của thời đại hôm nay.

Tác phẩm điêu khắc "Hợp nhất trong kỷ nguyên mới" của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng.

“Chúng tôi muốn sử dụng ngôn ngữ của điêu khắc để truyền tải thông điệp của thời đại mới, hướng tới kỷ nguyên số, công nghệ và chuyển đổi số. Đây là những điều con người đang hướng tới, nên tác phẩm sẽ giúp công chúng cảm thấy gần gũi, mang tính thời sự. Khi sáng tạo, trước hết người nghệ sĩ phải có sự khao khát, rồi từ đó truyền được cảm xúc ấy đến công chúng… một khát khao về những biểu tượng của thời đại mới, kỷ nguyên mới” - họa sĩ, nhà điêu khắc Định Gia Thắng cho biết.

Tác phẩm điểu khắc "Cầu an" nhận được sự quan tâm của khách tham quan.

Không chỉ là câu chuyện của từng tác phẩm, triển lãm lần này còn mở ra một bức tranh rộng hơn về diện mạo mỹ thuật Đà Nẵng hôm nay. Từ sơn dầu, lụa, acrylic đến đồ họa, tượng tròn, phù điêu… mỗi chất liệu là một cách kể khác nhau, nhưng đều hướng về con người, lịch sử, văn hóa và nhịp sống của thành phố. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một không gian như Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng quy tụ đông đảo nghệ sĩ Đà Nẵng – Quảng Nam sau hợp nhất, tạo nên sự gặp gỡ giữa nhiều thế hệ, nhiều phong cách.

Một điểm dễ nhận ra là xu hướng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới. Không gian tranh được nén lại, màu sắc tiết chế hơn, nhấn vào cảm xúc thị giác. Trong khi đó, nhiều tác phẩm điêu khắc và cấu trúc lại giảm yếu tố kể chuyện, tăng tính biểu tượng, gợi suy nghĩ về thời gian, chuyển động và những biến đổi của đời sống.

Học sinh đến tham quan triển lãm

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng, triển lãm lần này là dịp để kết nối các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời tạo thêm không gian để công chúng tiếp cận mỹ thuật bằng kỹ thuật số.

“Hiện nay, bên cạnh việc đến Bảo tàng Mỹ thuật để xem trực tiếp, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng các không gian triển lãm bằng kỹ thuật số. Qua đó, hình ảnh tác phẩm sẽ được truyền tải rộng rãi hơn, giúp công chúng ở nhiều nơi có thể tiếp cận. Từ đó, mọi người có thể cảm nhận được tinh thần mỹ thuật của thành phố Đà Nẵng, và khi có dịp, sẽ đến xem trực tiếp các tác phẩm” - ông Nguyễn Nho Khiêm kỳ vọng.

Mỹ thuật Đà Nẵng đang gần hơn với đời sống, không chỉ để thưởng lãm, mà còn gợi mở thêm những cách nhìn, cách hiểu về một vùng đất đang chuyển mình.