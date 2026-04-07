Nền tảng phim ngắn Trung Quốc xử lý 670 tác phẩm vi phạm sử dụng tư liệu AI

Thứ Ba, 15:25, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nền tảng phim ngắn Hồng Quả của Trung Quốc vừa công bố kết quả rà soát và xử lý hàng loạt tác phẩm vi phạm trong quý I/2026, do tình trạng lạm dụng công nghệ AI trong sản xuất phim ngắn ngày càng phổ biến.

Theo thông báo đăng tải trên tài khoản chính thức của nền tảng phim ngắn Trung Quốc này vào ngày 6/4, đơn vị đã hoàn tất việc kiểm tra toàn diện đối với 15.000 tác phẩm phim ngắn có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Qua đó, nền tảng này đã ra quyết định xử lý 670 tác phẩm vi phạm các quy định về sử dụng tư liệu AI.

Thông báo cũng cho biết, trong quý I năm nay, nền tảng đã tiến hành gỡ bỏ tổng cộng 1.718 tác phẩm phim ngắn vi phạm quy chuẩn quản lý nội dung.

Hình ảnh nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Dịch Dương Thiên Tỉ bằng AI bị sử dụng trái phép.

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều nền tảng phim ngắn tại Trung Quốc xuất hiện làn sóng sử dụng công nghệ tổng hợp AI để sao chép trái phép chân dung, hình ảnh và giọng nói của các nghệ sĩ nổi tiếng. Điển hình là trường hợp của nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ, khi hình ảnh và giọng nói của diễn viên này bị một số phim ngắn AI sử dụng mà chưa được cấp phép, gây bức xúc dư luận.

Phía đại diện của Dịch Dương Thiên Tỉ ra tuyên bố khẳng định đã ủy quyền cho luật sư tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi trước hành vi xâm phạm quyền cá nhân cũng như quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng AI.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia cho rằng, cần có những quy định rõ ràng hơn từ cơ quan chức năng cũng như trách nhiệm của các nền tảng trong việc kiểm soát chất lượng, ngăn chặn vi phạm bản quyền và bảo vệ quyền lợi cá nhân khi ứng dụng AI vào sản xuất nội dung số.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

VOV.VN - Ngành công nghiệp điện ảnh “đồ sộ” của Ấn Độ đang bước vào một cuộc chuyển đổi sâu sắc khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng thâm nhập vào mọi khâu sản xuất. Từ việc tạo dựng cảnh quay khó, xây dựng nhân vật đến chỉnh sửa nội dung và phát hành đa ngôn ngữ, … AI đang làm thay đổi cách Bollywood vận hành.

Diễn viên phụ Trung Quốc đối mặt nguy cơ thất nghiệp vì AI

VOV.VN - Ngành công nghiệp phim truyền hình Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mở rộng phạm vi ứng dụng, làm dấy lên tranh luận về khả năng thay thế diễn viên, đặc biệt ở các vai phụ.

Phim do AI sản xuất: Cơn địa chấn mới của ngành giải trí Trung Quốc

VOV.VN - Phim ngắn sản xuất bằng AI “Hoắc Khứ Bệnh” đạt 500 triệu lượt xem và trở thành hiện tượng tại Trung Quốc. Bộ phim với kinh phí khoảng 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng) đang khiến ngành giải trí bắt đầu đối diện câu hỏi lớn: AI sẽ hỗ trợ hay thay thế con người?

