Diễn viên phụ Trung Quốc đối mặt nguy cơ thất nghiệp vì AI

Thứ Sáu, 14:49, 20/03/2026
VOV.VN - Ngành công nghiệp phim truyền hình Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mở rộng phạm vi ứng dụng, làm dấy lên tranh luận về khả năng thay thế diễn viên, đặc biệt ở các vai phụ.

Những ngày gần đây, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng trong tương lai, các sản phẩm truyền hình có thể không còn cần đến diễn viên thật cho các vai nhỏ, thậm chí có ý kiến cho rằng “mọi vai diễn dưới nam chính thứ hai đều có thể được thay thế bằng AI”. Dù chưa được xác thực, nhận định này đã gây ra làn sóng lo ngại trong giới làm phim.

Tại một hội nghị lớn của ngành sản xuất truyền hình Trung Quốc mới đây, các chuyên gia và nhà quản lý đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các công cụ AI thế hệ mới. Khái niệm “đội ngũ sản xuất một người” đang dần trở nên khả thi, khi một cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều khâu nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Điều này buộc các diễn viên phải nâng cao giá trị cá nhân để duy trì tính “không thể thay thế”.

Ngày càng nhiều bộ phim được sản xuất bởi AI

Phân tích sâu hơn về xu hướng này, nhà đầu tư Vương Nhiễm - chồng diễn viên Đồng Dao cho rằng AI có thể rút ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất, kéo theo sự thay đổi trong cấu trúc chi phí của ngành. Mô hình cát-xê cao truyền thống có nguy cơ bị phá vỡ, thay vào đó là các nguồn thu mới như cấp phép hình ảnh hay chia sẻ lợi nhuận dựa trên sở hữu trí tuệ.

Trong bối cảnh đó, nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất được dự báo là các diễn viên hạng trung, diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế – những vị trí dễ bị thay thế bởi các nhân vật do AI tạo ra.

Dữ liệu thị trường cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của xu hướng này. Theo DataEye, phim ngắn sản xuất bằng AI đã chiếm tới 38% thị phần vào tháng 1/2026, tăng mạnh so với mức 7% của năm trước. Sự chênh lệch về chi phí cũng rất rõ rệt: nếu một dự án truyền thống cần từ 1,5 đến 3 triệu nhân dân tệ, thì sản phẩm sử dụng AI có thể hoàn thành với dưới 200.000 nhân dân tệ. Thậm chí, có nhóm sản xuất chỉ mất 5 ngày với 3 người để hoàn thiện một dự án.

Những lợi thế về chi phí và hiệu quả khiến AI trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nền tảng lớn, nhất là trong bối cảnh ngành truyền hình đang đối mặt với tình trạng sụt giảm sản lượng và ngân sách – thường được gọi là “mùa đông nội dung”.

Tuy nhiên, không phải ý kiến nào cũng đồng tình với viễn cảnh AI thay thế hoàn toàn con người. Đạo diễn Vu Chính cho rằng dù công nghệ đang phát triển nhanh, AI vẫn khó có thể tái tạo được sự kết nối cảm xúc giữa diễn viên và khán giả.

Ông cho biết sẵn sàng thử nghiệm các dự án ứng dụng AI, nhưng tin rằng đây có thể chỉ là một làn sóng mang tính giai đoạn. Theo ông, thị trường cuối cùng vẫn sẽ quay về với giá trị cốt lõi là những màn trình diễn chân thực. Đồng thời, ông khuyến nghị các diễn viên, biên kịch và đạo diễn nên tiếp tục trau dồi năng lực để thích ứng với sự thay đổi.

Trong bối cảnh công nghệ tiếp tục tiến nhanh, ngành phim truyền hình Trung Quốc đang đứng trước lựa chọn quan trọng: tận dụng AI để tối ưu hóa sản xuất hay giữ gìn yếu tố con người – nền tảng tạo nên sức hấp dẫn bền vững của nghệ thuật kể chuyện.

Lần đầu trong lịch sử Oscar có nữ quay phim chiến thắng

VOV.VN - Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất với bộ phim "Sinners". Chiến thắng của cô đánh dấu bước tiến quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực quay phim vốn lâu nay do nam giới thống trị.

Hà Phương/VOV.VN
2 phim Hàn đang khiến khán giả “cày xuyên đêm” trong tháng 3

VOV.VN - Sau thời gian dài nhá hàng với nhiều hình ảnh gây tò mò, "Đại tiệc trăng máu 8" dần hé lộ thêm thông tin về nội dung và cách tiếp cận. Tác phẩm được xác nhận là bản remake từ phim Nhật Bản "One Cut of the Dead" (Quay trối chết), vốn nhận được 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

VOV.VN - Đầu năm 2026, phòng vé Việt ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi loạt tác phẩm nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp. Đến tháng 3/2026, rạp Việt ghi nhận 5 bộ phim nội địa đạt doanh thu 100 tỷ đồng, gồm "Tài", "Báu vật trời cho", "Nhà ba tôi một phòng", "Thỏ ơi!!" và "Thiên đường máu".

