Đông đảo quan chức, cán bộ Campuchia, đại diện ngoại giao đoàn, Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam (VBCA), cùng cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tề tựu tại Nhà hàng Ngon trong sáng nay (21/11). Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng Nhà hàng Ngon – Phnom Penh tổ chức, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; cho biết cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức hoạt động này nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Chương trình thu hút đông đảo quan khách tham dự

Đại sứ tin tưởng rằng sự kiện này cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2026, tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm cùng các quan khách tham dự chương trình

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm cùng các quan khách tham dự chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức Phở và các đồ uống Việt Nam, các khách quý còn được nghe phần thuyết trình về “Hành trình của Phở”, từ cội nguồn hình thành đến bước chân vươn ra thế giới, trở thành món ăn truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN tại Campuchia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Pheung Sakona chia sẻ niềm vui khi tham dự sự kiện, và bà cũng cho biết rất hay thưởng thức phở.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Pheung Sakona

“Là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó, việc giao lưu, chia sẻ văn hóa qua lại giúp người dân Campuchia hiểu và biết đến phở Việt Nam nhiều hơn. Tôi được biết sự kiện hôm nay có tổ chức tại phố đi bộ và chuẩn bị sẵn phở để phục vụ, chia sẻ cùng mọi người, qua đó thể hiện tình cảm yêu mến và sự gắn kết giữa Việt Nam và Campuchia".

Bà Pheung Sakona nhấn mạnh thêm rằng, khi hai dân tộc ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm gắn bó và sự sẻ chia sẽ góp phần vun đắp hòa bình cho khu vực, đặc biệt là giữa các nước láng giềng.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Pheung Sakona

Nhịp sôi động của sự kiện còn nối dài sang tối 21 - 22/11/2026 với Gian trưng bày Phở trên Phố đi bộ Chaktomuk – không gian trung tâm của thủ đô Phnom Penh. Hoạt động do Nhà hàng Hà Nội Corner thực hiện với sự phối hợp của Đại sứ quán và hỗ trợ từ chính quyền Đô thành Phnom Penh, hứa hẹn mở rộng cơ hội trải nghiệm cho người dân Campuchia lẫn du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán còn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia và Tổng hội Khmer – Việt Nam vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực Việt tại Phnom Penh cùng hưởng ứng, đưa hương vị và văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè tại xứ sở Chùa Tháp.