Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với sự hưởng ứng của 34 tỉnh, thành phố và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Tại Hà Nội, ngày hội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11, mang đến những không gian trải nghiệm, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối cộng đồng trong hành trình bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa Việt.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ 21–24/11 quanh Hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa Thủ đô.

Hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân tham gia

Sáng 21/11, không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm rộn ràng trống hội và các hoạt động văn hóa khi hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân Thủ đô cùng hòa mình vào Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Người dân và du khách đứng chật hai bên đường chào đón các nghệ sĩ, nghệ nhân.

Đông đảo người dân và du khách đứng chật hai bên đường nhiệt tình chào đón các đoàn rước rực rỡ sắc màu, cổ vũ nghệ nhân và hòa nhịp vào những điệu múa dân gian rộn rã. Những nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ, trò chơi dân gian cùng tinh hoa sản phẩm làng nghề Hà Nội được trình diễn bởi chính các cộng đồng đang ngày đêm gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản đến từ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Khối nghệ sĩ, vận động viên.

Trong đoàn diễu hành khai hội, đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi những giá trị văn hóa và người làm nghệ thuật được tôn vinh trong một ngày hội lớn của đất nước.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội hân hoan: “Tuyệt vời lắm. Đây, mọi người nhìn thấy không khí của bao nhiêu các đoàn nghệ thuật, bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu nghìn người nô nức đổ ra Bờ Hồ. Và chúng tôi là những người làm văn nghệ, làm văn hóa thực sự là rất vui, rất hạnh phúc vì đây là ngày mà chúng tôi được tôn vinh, ngày của văn hóa.

Từ các nghệ sĩ gạo cội, tên tuổi đến thế hệ diễn viên trẻ đều hào hứng góp mặt, coi đây là dịp quý giá để khoe sắc tài năng và cống hiến cho khán giả Thủ đô cũng như cả nước”.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội để công chúng thụ hưởng văn hóa

Xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, ngày hội thực sự trở thành không gian để công chúng trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng trọn vẹn tinh hoa văn hóa Thăng Long.

Ông Lê Quang Cường, thôn Đá Chông, xã Ba Vì, Hà Nội.

Ông Lê Quang Cường, thôn Đá Chông, xã Ba Vì vui vẻ cho biết: “Tôi tham gia vào đoàn diễu hành cồng chiêng của xã Ba Vì. Tôi rất tự hào khi được đại diện cho bà con tham gia vào ngày hội ý nghĩa này. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để người dân như chúng tôi được trực tiếp tham gia và thưởng thức hoạt động đặc sắc. Lễ khai mạc rất bài bản. Ngày Văn hóa tổ chức lần đầu tiên nhưng rất hay và thành công tốt đẹp”.

Lễ Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, giá trị thụ hưởng văn hóa của người dân được cụ thể hóa bằng những chương trình nghệ thuật chất lượng mở cửa hoàn toàn miễn phí. Tọa lạc ngay trên phố Tràng Tiền giữa tâm điểm không gian lễ hội, Nhà hát Kịch Hà Nội đã duy trì lịch diễn liên tục từ đầu tháng 11 và tổ chức nhiều suất diễn miễn phí phục vụ bà con trong dịp này.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, bên cạnh các vở Xiếc tre và Làng tôi sáng đèn từ thứ Hai đến thứ Năm, vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” được trình diễn miễn phí liên tục vào dịp cuối tuần ngày 21 và 22/11, đáp ứng sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo công chúng.

Sự hưởng ứng sôi nổi của công chúng và văn nghệ sĩ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần cốt lõi của sự kiện năm nay. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lễ hội khẳng định sức sống bền bỉ của tư tưởng“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tiếp nối không khí tưng bừng của Lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 mở rộng ra nhiều không gian quanh khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và các điểm văn hóa để phục vụ nhân dân cùng du khách tham quan, trải nghiệm.

Không gian biểu diễn ngoài trời thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và du khách.

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật ngoài trời được tổ chức liên tục tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Bên cạnh Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Thăng Long cũng tổ chức các suất diễn hằng ngày với nhiều trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu cùng nghệ sĩ và hướng dẫn khán giả trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Một tiết mục biểu diễn đặc sắc trên khu vực phố đi bộ.

Không gian trưng bày và tương tác di sản mở cửa đón công chúng tham quan, tìm hiểu tinh hoa làng nghề và bản sắc Thủ đô tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, số 47 Hàng Dầu.