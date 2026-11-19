Tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, đây là ngày nghỉ mà người lao động được hưởng nguyên lương.

Ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lý do chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam

Việc chọn ngày 24/11 được chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam bắt nguồn từ một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử văn hóa nước nhà: Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, có sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu là các nhà văn hóa trên toàn quốc.

Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.

Chính tại diễn đàn này, Người phát biểu: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”. Lời dạy này của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946. (Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Bài viết “Vì tình thế, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận” đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 25/11/1946 cho biết, tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài phát biểu dài 40 phút. Người tha thiết mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở; học tập cái hay của văn hóa Đông - Tây để tạo ra một nền văn hóa thuần túy Việt Nam, để hợp với tinh thần dân chủ.

Hồ Chủ tịch nói rằng, văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích của mình.

Bài viết “Vì tình thế, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận” đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 25/11/1946. (Ảnh: QĐND)

Bài báo viết: “Hồ Chủ tịch thiết tha mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Người nói tiếp đến văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương mà chung đúc lại. Ở đây, Người nói qua về lịch sử của những ảnh hưởng đó. Và Người Hồ Chủ tịch đưa ra một câu hỏi: Ta nên theo văn hóa nào? Theo ý Người thì Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt thì ta học, lấy đề tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ”.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập nhưng đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách “ngàn cân treo sợi tóc”. Việc tổ chức hội nghị cho thấy Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế và quân sự. Hội nghị đặt nền móng cho đường lối văn hóa cách mạng - kế thừa tinh thần Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa - và là bước khởi đầu quan trọng để hình thành nên một nền văn hóa mới của nước Việt Nam.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Việc chọn ngày 24/11 hàng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam.

“Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11” là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua các di sản, lễ hội, phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống mà còn hiện diện trong chính cách ứng xử, giao tiếp, lối sống văn minh và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng.

Việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó mỗi gia đình và mỗi người dân đều là một chủ thể quan trọng.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24//11, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày 24/11 là dịp để nhìn nhận văn hóa không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật hay các hoạt động phong trào, mà thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày này gắn với việc nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của người dân. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 hằng năm. Trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân. Đây cũng là dịp thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch, tạo điều kiện tổ chức các tuần lễ văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản, qua đó định hình Ngày Văn hóa Việt Nam thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Ý nghĩa của ngày này còn là sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động: Khuyến khích mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có ý thức gìn giữ di sản, ứng xử văn minh trong đời sống thực lẫn trên không gian số, từ đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc.