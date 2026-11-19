Chính sách miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế áp dụng từ 7h đến 17h ngày 23/11 đối với công dân Việt Nam. Người dân mang theo căn cước công dân để được hưởng chính sách này.

Huế miễn phí vé tham quan di tích dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Các điểm tham quan gồm Đại Nội Huế, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, lăng vua Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén và các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Riêng tại di tích Hải Vân Quan, công dân Việt Nam được miễn vé trong hai ngày 23 và 24/11.

Hải Vân Quan đểm đến hấp dẫn du khách

Dịp này, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách như lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu diễn Nhã nhạc, ca Huế, trình diễn áo dài, diễu hành xe đạp, triển lãm và giới thiệu sách, tư liệu văn hóa.

Đại Nội Huế điểm di tích thu hút đông đảo người dân và du khách

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, trưng bày và giao lưu nghệ thuật nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản: “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật, thư pháp quốc tế, triển lãm ảnh, tổng kết mỹ thuật cùng di sản, hoạt động diễu hành để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam... Đây là dịp để tôn vinh, giới thiệu sâu sắc và đa dạng hơn nữa các loại hình văn hóa, nghệ thuật để phục vụ du khách”.