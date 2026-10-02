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Nghệ nhân Áo dài Lan Hương kể chuyện gieo mầm xanh trên lụa Thái

Thứ Sáu, 21:49, 02/10/2026
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VOV.VN - Tại triển lãm lụa Thái toàn cầu do Hoàng gia Thái Lan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 11-18/10/2026 tại Siam Paragon, Bangkok, nghệ nhân áo dài Lan Hương sẽ giới thiệu thiết kế mang tên “Gieo mầm xanh”. Tác phẩm gửi gắm mong muốn con người cùng góp sức phục hồi thiên nhiên và gìn giữ một hành tinh xanh.

Theo thông tin Ban tổ chức cung cấp, hơn 100 nhà thiết kế đại diện cho gần 100 quốc gia được mời sáng tạo trên lụa Thái với chủ đề “Trao quyền cho con người, xây dựng khả năng phục hồi”. Mỗi nhà thiết kế được gửi 4-5 mét lụa đen với hai sắc độ khác nhau; họ có thể kết hợp thêm các chất liệu địa phương nhiều màu sắc. Do Thái Lan đang trong thời gian để tang Hoàng Thái hậu Sirikit và Công chúa Bajrakitiyabha, màu đen được chọn làm tông chủ đạo của chương trình.

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Nghệ nhân áo dài Lan Hương từng đoạt Quán quân cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế lần thứ nhất - giải cao nhất; đồng thời nhận giải “Nhà thiết kế xuất sắc nhất” tại Tuần lễ Thời trang tơ lụa quốc tế Thái Lan lần thứ ba.

Từ chủ đề triển lãm, Lan Hương đặt câu hỏi: Nếu Trái đất đang đối mặt với nguy cơ suy kiệt, con người có thể làm gì để hành tinh được phục hồi? Câu trả lời của chị là gieo những hạt mầm xanh. “Mỗi chúng ta thường xuyên gieo những hạt mầm vào đất, ta sẽ có nhiều mảnh vườn tươi tốt. Cây cho hơi thở, mang đến nguồn nước tinh khiết và nuôi dưỡng dưỡng sự sống”, nhà thiết kế chia sẻ.

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Trên nền lụa đen, Lan Hương sử dụng các mô-típ thêu tay, nổi bật là hình ảnh quả địa cầu được những bàn tay nâng niu và những hạt mầm xanh đang được gieo xuống.

Dấu ấn trong phong cách áo dài của nghệ nhân áo dài Lan Hương là kỹ thuật thêu tay tỉ mỉ, biến chất liệu lụa thành những câu chuyện về thiên nhiên và đời sống. Với bộ sưu tập “Hành tinh phồn thịnh”, chị lấy cảm hứng từ vòng đời cây lúa, thêu hình ruộng bậc thang và cuộc sống của người dân vùng cao lên tà áo dài. Những hình ảnh gần gũi ấy chuyển tải mong muốn con người sống hài hòa với tự nhiên. Ở “Gieo mầm xanh”, chị tiếp tục kể chuyện bằng hình ảnh địa cầu, đôi bàn tay và hạt giống.

nghe nhan Ao dai lan huong ke chuyen gieo mam xanh tren lua thai hinh anh 3
Ở “Gieo mầm xanh”, chị tiếp tục kể chuyện bằng hình ảnh địa cầu, đôi bàn tay và hạt giống.

Trên nền lụa đen, Lan Hương sử dụng các mô-típ thêu tay, nổi bật là hình ảnh quả địa cầu được những bàn tay nâng niu và những hạt mầm xanh đang được gieo xuống. Sắc đen gợi không khí tưởng niệm; còn hình ảnh hạt mầm là liên tưởng của nhà thiết kế về sự tiếp nối và hồi sinh. Từ đó, chị gửi gắm ước mơ về một hành tinh xanh bền vững, hòa bình và hạnh phúc.

Thông điệp của bộ sưu tập bắt đầu từ một hành động giản dị: Sau khi ăn trái cây, mỗi người có thể giữ lại hạt và gieo xuống đất thay vì bỏ đi. Dù là một mảnh đất nhỏ, khe đất, chậu cây hay thùng trồng rau nơi ban công, hạt giống vẫn có cơ hội nảy mầm. Khi việc gieo trồng trở thành thói quen, những mầm xanh có thể xuất hiện ở khắp nơi, góp phần làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn.

nghe nhan Ao dai lan huong ke chuyen gieo mam xanh tren lua thai hinh anh 4
Dấu ấn trong phong cách áo dài của nghệ nhân áo dài Lan Hương là kỹ thuật thêu tay tỉ mỉ, biến chất liệu lụa thành những câu chuyện về thiên nhiên và đời sống.

Năm 2022, nghệ nhân áo dài Lan Hương giành cú đúp giải thưởng với bộ sưu tập “Hành tinh phồn thịnh”. Chị đoạt Quán quân cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế lần thứ nhất - giải cao nhất; đồng thời nhận giải “Nhà thiết kế xuất sắc nhất” tại Tuần lễ Thời trang tơ lụa quốc tế Thái Lan lần thứ ba. Cuộc thi có 12 nhà thiết kế vào vòng chung kết, kết quả đã trao 5 giải chính gồm: Quán quân, Nhất, Nhì, Ba, Tư và 7 giải khuyến khích.

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Nét Hà thành - Áo dài kể chuyện di sản văn hóa Hà Nội

VOV.VN - Sáng 11/9, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Thuý Hiền/VOV.VN
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