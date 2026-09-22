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Nghệ sĩ Đắk Lắk tổ chức tri ân Tổ nghiệp nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu 12/8 âm lịch

Thứ Ba, 16:35, 22/09/2026
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VOV.VN - Nhân ngày Giỗ tổ Sân khấu 12/8 âm lịch, nghệ sĩ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ đến Tổ nghề; tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu và quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Chi hội Sân khấu đã kết hợp cùng nhiều nhóm nghệ sĩ, nghệ nhân tổ chức lễ Giỗ tổ kết hợp biểu diễn và giao lưu nghệ thuật. Thời gian qua, bằng nỗ lực tự thân, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã duy trì định kỳ hàng tuần, hàng tháng các chương trình biểu diễn, giao lưu.

Trong các sự kiện từ Lễ hội Cầu ngư đến các lễ hội truyền thống, nhiều tác phẩm dân tộc cùng các vở tuồng, bài chòi, bài ca cổ luôn được vang lên. Qua đó, thể hiện niềm đam mê sâu sắc của các nghệ sĩ trong việc gìn giữ, quảng bá và đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống thường nhật, mang lại giá trị thiết thực cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

nghe si Dak lak to chuc tri an to nghiep nhan ngay gio to san khau 12 8 am lich hinh anh 1
Các nghệ sỹ Đắk Lắk thành kính tri ân tổ nghề
nghe si Dak lak to chuc tri an to nghiep nhan ngay gio to san khau 12 8 am lich hinh anh 2
Giỗ tổ nghề sân khấu
nghe si Dak lak to chuc tri an to nghiep nhan ngay gio to san khau 12 8 am lich hinh anh 3
Nghệ sĩ Đắk Lắk trong một màn diễn tri ân tổ nghề sân khấu

Theo Nghệ nhân ưu tú Bình Thảng, Chi hội trưởng Chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk thì dịp Giỗ tổ năm nay không chỉ là trình diễn những lời ca tiếng hát mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ, nghệ nhân hội ngộ, động viên lẫn nhau, thắt chặt tình gắn bó và cùng ôn lại những tác phẩm cổ kinh điển.

"Ngày Giỗ tổ có ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng như ngày Tết cổ truyền đối với người nghệ sĩ, bởi họ rất coi trọng đời sống tâm linh. Vào dịp này, mọi nghệ sĩ trên khắp đất nước đều hướng về Tổ nghề với lòng thành kính, cầu mong Tổ phù hộ độ trì để luôn giữ được bình an khi đứng trên sân khấu. Bên cạnh đó, họ cũng nguyện cầu có được giọng hát hay để cống hiến cho công chúng. Đối với người nghệ sĩ, những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả chính là phần thưởng vô giá, trân quý như vàng như bạc", Nghệ nhân ưu tú Bình Thảng chia sẻ.

Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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