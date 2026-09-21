Nhiều thế hệ nghệ sĩ Hà Nội thành kính tri ân Tổ nghề Sân khấu

Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026 trang trọng diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

Nhiều thế hệ nghệ sĩ hội tụ tại Lễ dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026

Chiều 21/9, Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026 trang trọng diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối đã xây dựng nên nền nghệ thuật sân khấu nước nhà có NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; NSND Lê Chức, NSƯT Chiều Xuân, NSND Thanh Lam, NSND Tự Long và đông đảo các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, văn nghệ sĩ lão thành, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thuộc nhiều thế hệ, các nhà các nhà cung cấp, tổ chức sự kiện, các nhà sáng tạo nội dung...

Chương trình do đạo diễn Việt Tú và ê-kíp Dream Studio, đạo diễn Hoàng Công Cường và ê-kíp Hoàng Công Cường, đạo Diễn Nguyễn Việt Thanh và ê-kip Việt Thanh thực hiện.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; NSND Lê Chức, NSND Thanh Lam, NSND Tự Long, NTK Đức Hùng và các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, văn nghệ sĩ lão thành, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thuộc nhiều thế hệ tụ hội tại Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026.

NSƯT Chiều Xuân tại Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026.

Trong không khí trang nghiêm, gần 1.000 nghệ sĩ cùng nhau hội tụ kín khán phòng Cung văn Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thắp nén tâm hương dâng lên Tổ, thực hiện nghi lễ cúng Tổ và Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu, thành kính tri ân Tổ nghiệp cùng các bậc tiền nhân đã đặt nền móng, vun bồi và phát triển nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Các nghệ sĩ đón đoàn Lễ tiến về hương án Tam Thánh Tổ nghề Sân khấu ​​​​​

Sau khi đoàn Lễ tiến về hương án Tam Thánh Tổ nghề Sân khấu, đạo diễn Việt Tú, đạo diễn Hoàng Công Cường, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh và đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ Dâng hương. Tiếp đó là nghi lễ Xướng khởi lôi âm và Khởi trống cung nghinh Thánh Tổ.

Chúc văn Ngày Sân khấu Việt Nam do NSND Lê Chức tuyên đọc đầy trang trọng và ý nghĩa, tri ân các bậc tiền nhân đã khai nghề, truyền nghề, nhìn lại hành trình sân khấu Việt Nam đã đi qua, những giá trị cha ông trao truyền và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai của nghệ thuật nước nhà.

Trong không khí linh thiêng của ngày Giỗ Tổ nghề Sân khấu Việt Nam, NSƯT Quốc Phòng cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội thành kính dâng lên Tổ nghiệp Chúc văn Dâng Tổ - như lời tri ân của các thế hệ nghệ sĩ đã và đang gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nghề.

NSƯT Quốc Phòng cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội thành kính dâng lên Tổ nghiệp Chúc văn Dâng Tổ.

NSND Lê Chức tuyên đọc Chúc văn Ngày Sân khấu Việt Nam.

NSND Thanh Lam xúc động tâm sự: “Thanh Lam vào nghề đã lâu lắm rồi và năm nào Thanh Lam cũng tham gia Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu. Năm nay là năm thứ 10 Ban tổ chức thực hiện và Lam rất hạnh phúc, cảm động khi được hội tụ cùng các thế hệ nghệ sĩ trong không khí linh thiêng như thế này. Lam cũng là một người con của ngành sân khấu. Lam biết ơn Tổ nghề. Lam nghĩ rằng có lòng thì sẽ được chứng”.

NSND Thanh Lam (đứng giữa) và nghệ sĩ trẻ tham gia Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026.

Đạo diễn Việt Tú bày tỏ sự cảm ơn các đại biểu và văn nghệ sĩ đã tề tựu, thành kính tri ân Tổ nghề, cảm ơn đạo diễn Nguyễn Việt Thanh đã khởi xướng tổ chức buổi lễ lần thứ 10 quy mô, trang nghiêm, hoan hỉ.

Đạo diễn Việt Tú chia sẻ: “Đất nước chúng ta có nền tảng sâu dày về văn hóa dân tộc và di sản. Ngành nào nghề nào cũng có vị Thánh Tổ. Tinh thần của chúng ta thì là uống nước nhớ nguồn. Nhìn lại thời điểm này cách đây 10 năm, tất cả các chương trình giỗ Tổ đều được các nghệ sĩ ở phương Nam tổ chức rất tốt. Từ truyền thống đó, đạo diễn Việt Thanh đã kêu gọi Việt Tú và Hoàng Công Cường nhân rộng ở Hà Nội để tất cả các nghệ sĩ cùng nhau tụ hội, dâng nén nhang bày tỏ tấm lòng thành kính lên Đức Tổ nghề cũng như để cùng nhau trao truyền những giá trị quan trọng của sân khấu”.

Đạo diễn Việt Tú - Nhà sản xuất, doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa thực hiện nghi lễ Khởi trống cung nghinh Thánh Tổ.

Hàng dài các thế hệ nghệ sỹ, trong đó có rất nhiều các nghệ sĩ trẻ đã nối tiếp nhau đến trước hương án Tổ nghiệp, thắp hương, dâng lễ, bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề, các bậc tiền nhân đã sáng tạo, xây dựng nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Tại Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026, Ban Tổ chức cũng tạo ra một diễn đàn để những người làm nghề cùng nhìn lại hành trình đã qua, chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn, những trăn trở nghề nghiệp và cùng mở ra những câu chuyện mới về sân khấu trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh tại Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026: