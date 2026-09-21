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“Chung một vầng trăng” kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Hai, 15:04, 21/09/2026
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VOV.VN - Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Tết Trung thu và chợ phiên “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình” sẽ giới thiệu các trải nghiệm về ẩm thực, di sản phi vật thể, nhiếp ảnh và sản phẩm văn hóa của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chương trình diễn ra từ 19h đến 21h ngày 21/9/2026, nằm trong chuỗi hoạt động “Văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026” do đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tại Việt Nam từ ngày 20 đến 22/9. Đoàn do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn.

Theo chương trình, hoạt động tối 21/9 gồm Chương trình Nghệ thuật Tết Trung thu “Chung một vầng trăng - Trăng rằm lung linh - Thắm tình láng giềng” và Chợ phiên Trung thu “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình”.

Không gian chợ phiên được xây dựng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam, lấy “trăng” làm điểm kết nối và tập trung vào các yếu tố ẩm thực, kỹ nghệ di sản văn hóa phi vật thể, cảnh quan và sản vật của hai bên.

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Lễ hội diễu hành trên sông Lan Thương mỗi dịp lễ quan trọng của người Trung Quốc, như Tết nguyên đán, Lễ hội té nước của người dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, Tết đoan ngọ, Ngày quốc khánh Trung Quốc... (Ảnh: Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh)

Ở khu vực ẩm thực, chương trình giới thiệu một số món ăn, đồ uống như xôi rêu xanh Vân Nam, cà phê Vân Nam, bánh tôm Việt Nam, bánh cuốn dừa cùng một số món ăn vặt và món đặc trưng trong dịp Trung thu.

Một khu vực khác dành cho các sản phẩm và hoạt động gắn với di sản phi vật thể. Theo phương án tổ chức, khách tham dự có thể tìm hiểu sản phẩm dệt của người Ngõa làm từ bã cà phê, trải nghiệm làm thẻ kẹp sách bằng kỹ thuật tranh thiếp vàng, xem nghệ thuật khảm sành sứ, sản phẩm sáng tạo văn hóa, tranh sơn mài Việt Nam cùng một số hình thức trưng bày, trải nghiệm khác.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực check-in và các hoạt động tương tác như tự vẽ nón lá, “Bưu điện Ánh trăng” để ghi lại, thu âm những lời chúc Trung thu. Các không gian được kết nối theo chuỗi “Thưởng thức - Trải nghiệm - Tương tác”.

Bên cạnh đó là triển lãm nhiếp ảnh du lịch Vân Nam - Việt Nam. Phần “Cùng chung khung hình non nước” giới thiệu hình ảnh về cảnh quan, di sản và phong tục của hai bên, trong đó có lưu vực sông Hồng, ruộng bậc thang, địa hình karst.

Phần “Cùng vẽ Kế hoạch Du lịch Di sản Thế giới” sử dụng các bản phác thảo lựa chọn từ những yếu tố di sản tiêu biểu của Vân Nam và Việt Nam. Các họa sĩ Việt Nam thực hiện phần sáng tác ban đầu, sau đó khách mời có thể cùng tham gia tô màu tại các hoạt động ở Ninh Bình và Hà Nội.

Chuỗi hoạt động năm nay còn bao gồm chương trình quảng bá văn hóa, du lịch “Kế hoạch Du lịch Di sản Thế giới - Một tách cà phê ngắm danh thắng, Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Ninh Bình”, được tổ chức ngày 20/9 tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Trong ngày 21/9 tại Hà Nội còn có hoạt động giao lưu thanh niên “Mỗi thế hệ có một cuộc trường chinh riêng”. Chương trình dự kiến có các câu chuyện của đại diện hai nước trong nhiều lĩnh vực, hướng tới giao lưu giữa thế hệ trẻ, cùng hoạt động trao đổi sách.

Ngày 22/9, đoàn công tác tỉnh Vân Nam dự kiến làm việc với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam. Theo kế hoạch, cuộc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ 10h50 đến 11h30, trong đó có nội dung trao đổi về hợp tác báo chí giữa Vân Nam và Việt Nam.

PV/VOV.VN
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