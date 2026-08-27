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“Ở nhà một mình 2”: Vĩnh biệt ông quản lý khách sạn Tim Curry

Thứ Năm, 15:57, 27/08/2026
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VOV.VN - Tài tử người Anh Tim Curry, ngôi sao của “Home Alone 2” (Ở nhà một mình 2) qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, hưởng thọ 80 tuổi.

Tim Curry ra đi, để lại một sự nghiệp đặc biệt với những vai diễn không dễ quên. Thông tin được quản lý lâu năm của ông xác nhận ngày 26/8. Nguyên nhân qua đời chưa được công bố.

O nha mot minh 2 vinh biet ong quan ly khach san tim curry hinh anh 1
Tim Curry

Với khán giả Việt Nam, Tim Curry quen thuộc qua vai Mr. Hector, nhân viên quản lý khách sạn Plaza trong “Home Alone 2: Lost in New York” (1992). Không xuất hiện quá nhiều, nhưng vẻ ngoài lịch sự, ánh mắt đầy nghi ngờ và lối diễn hài hước của ông đã tạo nên một nhân vật phụ được nhớ đến cùng bộ phim.

Nhưng Tim Curry không chỉ có “Home Alone 2”. Ông từng gây dấu ấn mạnh mẽ với vai Dr. Frank-N-Furter trong “The Rocky Horror Picture Show” (1975), Chúa tể bóng tối trong “Legend”, quản gia Wadsworth trong “Clue” và đặc biệt là gã hề Pennywise trong “It” (1990).

O nha mot minh 2 vinh biet ong quan ly khach san tim curry hinh anh 2
Tim Curry để lại dấu ấn qua lối diễn xuất sắc sảo và khả năng hóa thân vào những nhân vật đặc biệt.

Điểm đặc biệt ở Tim Curry là khả năng biến những nhân vật kỳ quái, phản diện hay lập dị thành những hình tượng vừa đáng sợ vừa có sức hút. Ông không cần quá nhiều lời thoại để khiến khán giả nhớ đến mình.

Ngoài điện ảnh, Curry còn là một nghệ sĩ sân khấu và lồng tiếng thành công, từng ba lần được đề cử giải Tony. Sau cơn đột quỵ năm 2012, sức khỏe của ông suy giảm đáng kể, nhưng ông vẫn duy trì sự gắn bó với nghệ thuật và người hâm mộ.

O nha mot minh 2 vinh biet ong quan ly khach san tim curry hinh anh 3
Tim Curry qua đời ở tuổi 80, khép lại sự nghiệp kéo dài gần sáu thập niên trên sân khấu và màn ảnh.

Tim Curry từng nói ông thích khám phá những góc khuất kỳ lạ trong tâm trí con người. Có lẽ chính sự tò mò ấy đã tạo nên những nhân vật rất riêng của ông – khác thường, đôi khi đáng sợ, nhưng luôn có sức sống.

Tim Curry đã rời đi, nhưng những nhân vật ông để lại vẫn tiếp tục sống trên màn ảnh và trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

dolly-parton_0.jpg

Điều gì khiến Dolly Parton được yêu đến vậy?

VOV.VN - Sự ra đi của Dolly Parton ở tuổi 80 để lại khoảng trống đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Hàng dài người hâm mộ tập trung tại những nơi gắn với Dolly Parton để đặt hoa, tưởng niệm và nói lời tiễn biệt biểu tượng được yêu mến bởi nhiều thế hệ.

 

Hải Hà/VOV.VN
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