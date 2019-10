Á hậu Hoàng Thùy gặp trở ngại, bị chê “thiếu tự tin” khi catwalk

Tập 1 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never" đã lên sóng tối 30/10/2019. Qua tập, khán giả có thể thấy được sự quyết tâm, cố gắng rèn luyện của Á hậu Hoàng Thùy về kỹ năng catwalk tương ứng với từng loại trang phục khác nhau.

Á hậu Hoàng Thùy

Với chủ đề Catwalk: Dám sải bước - Dù là một trong những thế mạnh của Hoàng Thùy nhưng cô vẫn gặp không ít khó khăn trong việc thể hiện thần thái và bước đi theo phong cách của một beauty queen, thay vì người mẫu. Ba khách mời giữ vai trò đánh giá và nhận xét phần thử thách trình diễn gồm: Chuyên gia đào tạo Catwalk đến từ Philippines - Santos Anjo, Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Stylist Cindy Nguyễn. Hoàng Thùy lần lượt trình diễn bikini, dạ hội và trang phục dân tộc trước các vị khách mời.



Vừa bước vào địa điểm ghi hình, Á hậu Hoàng Thùy vô cùng bất ngờ trước đoạn video đặc biệt do ekip sản xuất bí mật chuẩn bị dành cho cô. Lần lượt từng cột mốc, dấu ấn của cô từ khi tham gia cuộc thi người mẫu cho đến lúc đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được tái hiện một cách sinh động khiến cô không giấu được cảm xúc.

“Nhìn lại chặng đường qua, Thùy thấy bản thân thay đổi và hoàn thiện hơn rất nhiều. Được đại diện Việt Nam tại Miss Universe, Thùy cũng có áp lực ở thời điểm hiện tại. mình mong muốn sẽ bỏ được áp lực đó ở nhà và bước vào cuộc thi với tinh thần thật thoải mái, tinh thần thân thiện với mọi người và Thùy tới đây để mang một năng lượng tích cực” - Hoàng Thùy chia sẻ.

Đặc biệt, một bức thư từ BTC bất ngờ hiện lên thông báo về buổi đánh giá giả định khả năng catwalk với ban giám khảo là chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. Đây là thử thách đầu tiên đánh dấu cho chuỗi hành trình Road To Miss Universe 2019 - Beauty Queen Is Now Or Never của Á hậu Hoàng Thùy.

Bước vào thử thách đầu tiên: trình diễn Catwalk bikini, Hoàng Thùy đã có những sải bước đầy tự tin nhưng Chuyên gia Catwalk Santos Anjo nhận xét: “Bạn là người phụ nữ rất mạnh mẽ trên sân khấu. Nhưng tôi muốn bạn mang đến sự kết hợp giữa một người mẫu và một nữ hoàng. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ lược bớt, thay vì chú ý quá nhiều vào phần vai thì hãy tập trung vào phần hông”.

Chốt lại phần trình diễn vừa rồi, Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho rằng “Rõ ràng Hoàng Thùy đang có một áp lực cho nên những gì mà Thùy thể hiện không được đã cho lắm”.

Để tăng thêm độ khó và đánh giá chính xác hơn về bước đi catwalk của Á hậu Hoàng Thùy, Stylist Cindy Nguyễn đã đưa ra thử thách catwalk bikini với chiếc khăn lụa - một món phụ kiện vô cùng quen thuộc của Miss Universe. Sau khi quan sát Á hậu Hoàng Thùy trình diễn, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến góp ý: “Khi mình có đạo cụ nên xử lý không cần quá tập trung vào nó đâu. Mình xử lý một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Miễn là mình làm thu hút được người ta, khi bỏ khăn ra người ta phải wow”.

Để giúp Á hậu Hoàng Thùy hiểu hơn, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã đích thân bước ra thị phạm khả năng xử lý phụ kiện. Nhờ vậy mà Á hậu Hoàng Thùy đã có nhiều tiến bộ hơn cho lần trình diễn sau. Cố vấn thời trang Cindy Nguyễn đánh giá Hoàng Thùy là một người có hình thể đẹp và hoàn hảo nên khó có trang phục nào có thể làm khó được cô. Đây được xem là thành quả của quá trình miệt mài luyện tập của cô khi chỉ số hình thể đã cải thiện rất nhiều so với trước đây.



Trong phần catwalk với trang phục dạ hội, Hoàng Thùy được diện hai bộ trang phục với hai phong cách khác nhau: một bộ ôm sát khoe đường cong cơ thể và một bộ bay bổng để cô có thể thoải mái catwalk. Tuy nhiên, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thẳng thắn nhận xét rằng: “Chị ngồi ở đây không phải để khen hay nịnh nọt gì cả! Màn trình diễn này chị không hề thích một chút nào cả? Tại vì nó quá người mẫu. Nó không mang hình ảnh người phụ nữ sang trọng, quyền lực. Em phải chứng minh cho mọi người thấy em là trung tâm của vũ trụ. This is my way! Nói chung là bị chìm!”.

Ngay sau đó Võ Hoàng Yến đã yêu cầu Hoàng Thùy đi lại một lần nữa để cho mọi người “thấy cái lửa”. Từ những lời động viên, góp ý thẳng thắn và chân thành của các khách mời, Á hậu Hoàng Thùy đã thể hiện tốt hơn khiến các vị khách mời phải gật đầu khen ngợi.

Sang bộ dạ hội thứ 2 màu đỏ bồng bềnh, Stylist Cindy Nguyễn cho rằng những trang phục thế này sẽ tôn được vóc dáng và vẻ đẹp của Á hậu Hoàng Thùy. Chốt lại câu chuyện, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhấn mạnh Hoàng Thùy cần tập trung vào cách đi đẹp và “đã” để mang lại hiệu ứng tốt hơn và nhắc nhở cô đừng cố gắng gãy lưng nhiều quá.

Thử thách cuối của tập 1 đó là catwalk với trang phục cồng kềnh để mô phỏng trang phục dân tộc. Khi vừa mới bước ra Hoàng Thùy đã gặp phải trở ngại khi vấp chân ngay bậc thang, tuy nhiên cô đã xử lý rất tốt và lấy lại thần thái tiếp tục trình diễn.

Sau những lời nhận xét, góp ý của ba khách mời, Á hậu Hoàng Thùy đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc catwalk, đồng thời cô gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia và cho cô nhiều lời khuyên hữu ích./.