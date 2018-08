Á hậu Huyền My xuất hiện xinh đẹp, gợi cảm giữa tin đồn sắp lên xe hoa

Mới đây, Á hậu Huyền My đã tham dự một sự kiện khai trương ở Hà Nội. Người đẹp diện bộ váy lệch vai màu xanh với điểm nhấn là phần bèo nhún bên hông. Huyền My rạng rỡ, xinh đẹp, thu hút sự chú ý ngay khi vừa mới xuất hiện. Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt hình ảnh Á hậu Huyền My diện váy cưới lộng lẫy trong khung cảnh đậm chất châu Âu. Những hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng Huyền My đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm. Tuy nhiên, đại diện của cô đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Đại diện của Huyền My cho biết đó chỉ là hình ảnh của cô chụp cho một hãng thời trang áo cưới. Sau đó, chính Huyền My cũng lên tiếng khẳng định không phải cô sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Huyền My là một trong những khách mời đại diện cắt băng khai trương tại sự kiện. Tại đây, cô cũng có dịp hội ngộ hai nữ diễn viên phim "Quỳnh búp bê" là Thanh Hương và Thu Quỳnh. Nữ diễn viên Thu Quỳnh xuất hiện với phong cách cá tính trong trang phục quần jeans và áo hai dây bó sát. Trong khi đó, Thanh Hương lại mang đến hình ảnh một cô nàng gợi cảm, sang chảnh khi diện chiếc đầm 2 dây đính kim sa lấp lánh./.

