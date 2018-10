Bella Hadid xinh đẹp rạng rỡ khi vừa rời khỏi căn hộ ở New York

Bella Hadid nở nụ cười rạng rỡ khi vừa rời khỏi căn hộ riêng của cô ở New York vào ngày 22/10 vừa qua. Người đẹp 22 tuổi trẻ trung với gu thời trang kín đáo, mang hai mảng màu đen trắng chủ đạo. Nàng mẫu 9X sở hữu sức hút mạnh mẽ bởi vóc dáng nuột nà, gương mặt đẹp với nụ cười thường trực trên môi. Người đẹp thường chọn các thiết kế mang sắc đen - trắng bí ẩn, nồng nàn, tập trung khai thác hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng. Bella Hadid tươi tắn, rạng rỡ hơn kể từ khi "nối lại tình xưa" với The Weeknd. Cô đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên bạn trai. Bella Hadid và bạn trai The Weeknd tái hợp vào hồi đầu năm nay sau khoảng thời gian "đường ai nấy đi". Trong khi đó, bà Yolanda Hadid - mẹ của hai người đẹp Bella Hadid và Gigi Hadid cũng bị bắt gặp khi vừa rời khỏi căn hộ của con gái. Gigi và Bella Hadid được thừa hưởng tài năng cùng nhan sắc xinh đẹp từ người mẹ từng là siêu sao trong giới người mẫu. Hình ảnh mái tóc bồng bềnh mang tính biểu tượng những năm 1980 của Yolanda Hadid.

