Cặp đôi “Thư ký Kim” chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò 3 năm

Cách đây ít giờ, thông tin từ một tờ báo Hàn Quốc cho biết cặp đôi diễn viên chính trong "Thư ký Kim sao thế?" - “What’s wrong with Ssecretary Kim" đã hẹn hò được 3 năm đang "gây bão" trên cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía đại diện của nam diễn viên Park Seo Joon đã chính thức lên tiếng phản hồi về sự việc.

Park Seo Joon và Park Min Young.

Đại diện của đại diện Awesome ENT khẳng định: "Park Seo Joon và Park Min Young chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Thông tin hai người hẹn hò là không có thật. Chúng tôi tin rằng họ đã nhận được nhiều sự yêu mến vì phản ứng hóa học - Chemistry (từ được nhiều khán giả xem phim Hàn sử dụng để chỉ tương tác giữa các diễn viên trong phim) với nhau trong phim".

Tờ Herald Pop cũng đưa tin, đại diện của công ty Namoo Actors - công ty quản lý Park Min Young đã lên tiếng: "Chúng tôi đã kiểm tra lại tin đồn Park Min Young và Park Seo Joon hẹn hò. Nhưng họ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết".

Park Min Young sinh năm 1986 là một diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim phim truyền hình ăn khách như: sitcom "Gia đình là số 1" (2006), "I am Sam" (2007), "Sungkyunkwan Scandal" (2010), "City Hunter" (2011)... Trước đó, Park Min Young từng công khai hẹn hò với tài tử Lee Min Ho sau khi diễn chung trong phim "City Hunter" .

Park Seo Joon sinh năm 1988. Anh được nhiều người yêu mến bởi ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên. Một số bộ phim anh từng tham gia như "Dream high 2", "Kill me, heal me", "She was pretty"... Được biết, Park Seo Joon là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong nhiều năm gần đây, hầu như không ai thấy bất kỳ thông tin riêng tư nào của anh bị rò rỉ cũng như scandal tình ái./.

