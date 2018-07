Chuyện showbiz: Khánh Thi hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ chồng

Từ việc phản đối con trai yêu cô gái quá lớn tuổi, nay bố mẹ chồng Khánh Thi đã bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc vì người đẹp đã sinh cho họ hai cháu nội đáng yêu. (Dân việt) Phạm Gia Lộc - chồng chưa cưới của Á hậu Tú Anh phủ nhận thông tin gia đình gửi thiệp mời tới bạn gái cũ, ca sĩ Văn Mai Hương. (Dân trí) Từ năm ngoái đến năm nay, Bảo Thanh khá tức giận khi có người thích diễn trò để câu view khiến cô khá tức giận. Dù không điểm tên nhưng một số người đoán, cô đang nhắc đến vợ chồng diễn viên Việt Anh. (FBNV) Thu Minh quyết định phát hành MV cho ca khúc "Sống như ta 20" với sự xuất hiện của con trai 3 tuổi. Đây là lần hiếm hoi bé Gấu được mẹ cho xuất hiện công khai trước truyền thông. (Ngôi sao) Theo một nguồn tin, Song Luân - vai nam chính đại úy Yoo bị fan Việt đặt lên bàn cân với Song Joong Ki ở bản Hàn. Vào đúng thời điểm này, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Song Luân là lý do gián tiếp khiến Trường Giang ép Nhã Phương bỏ vai nữ chính để nhường cho Khả Ngân. (Dân việt) Cuối tuần vừa qua, Huyền My đã quay trở lại Myanmar để quảng bá cho bộ phim "Cầu Mây (Bridge of Clouds)" mà cô tham gia diễn xuất. Cô có sức hút rất lớn trên truyền thông của đất nước Myanmar nhờ nhan sắc xinh đẹp và lộng lẫy. (VOV.VN) Ít người có thể ngờ rằng một người thích chơi búp bê, làm đẹp như Đào Bá Lộc lại có tính cách lì lợm, từng bỏ nhà đi bụi khi mới chỉ 19 tuổi. (Ngôi sao) Sau thời gian dài vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ trùng tu nhan sắc khiến gương mặt trở nên đơ cứng, chiếc cằm nhọn bất thường. Mới đây, Soobin Hoàng Sơn đã chính thức lên tiếng khẳng định gương mặt anh có sự thay đổi là vì tăng cân chứ không phải đụng chạm dao kéo như mọi người nghĩ. (Người đưa tin) Hương Tràm tâm sự cô không thích câu nói 'Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép', bởi 'cuộc đời này chưa bao giờ cho phép bạn sai cả. Cứ vịn vào tuổi trẻ, sự bồng bột của mình mà mắc sai lầm sao?'. (Thanh niên) Ngay từ khi vừa ra đời, ca sĩ Thanh Lam đã bị một người đàn bà nằm cùng viện tráo đổi... (Ngôi sao)

