Chuyện showbiz: Siêu mẫu Thanh Hằng tay trong tay với bạn trai mới?

Sao Mai Khánh Ly tung MV “Khúc ru” đón năm mới: Với “Khúc ru”, Sao Mai Khánh Ly đã có một bước chuyển mình rõ rệt: Từ dòng thính phòng sang dòng âm nhạc “đời” hơn. (VOV.VN) Thu Minh diện đồ gợi cảm trình diễn ở countdown giữa đêm đông Hà Nội: Trong bộ trang phục gợi cảm, đính cườm lấp lánh, nữ ca sĩ nổi bật trên sân khấu với sự theo dõi của hàng trăm khán giả. (VOV.VN) Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đăng hình ảnh tay trong tay với một "người đàn ông bí mật" với dòng tâm sự: "Trong vui có buồn, trong buồn có vui. Cuộc sống vốn dĩ thế hà cớ gì đắn đo quá nhiều. Hãy đón nhận và thưởng thức nó một cách an nhiên nhất! Chào năm mới,ngày mới...". (FBNV) Sau giải thưởng Siêu mẫu châu Á, Lê Thu An sắc sảo ngày trở lại: Siêu mẫu Lê Thu An mang đến hình ảnh của một cô người mẫu cá tính, đậm chất thời trang và cũng không kém phần quyến rũ. (VOV.VN) Sau khi ly hôn, Hùng Thuận 'Đất phương Nam' công khai bạn gái mới: Bạn gái mới của Hùng Thuận, nam diễn viên thủ vai An trong phim "Đất phương Nam" là một nữ DJ xinh đẹp. (Tri thức trẻ) Dương Triệu Vũ khoe ảnh đón sinh nhật và năm mới bên Đàm Vĩnh Hưng và bạn bè. (FBNV) Ca sĩ thần tượng Lee Joon hẹn hò diễn viên Jung So Min: Theo Dispatch, ca sĩ thần tượng Lee Joon đã dành phần lớn thời gian trong năm ngày nghỉ phép quân đội để hẹn hò diễn viên Jung So Min. (VNE) Dispatch bất ngờ hé lộ cặp đôi mở màn năm 2018 của showbiz Hàn: Ngày 1/1, trang Dispatch đã chính thức tuyên bố cặp đôi mở màn năm mới 2018 là ca sĩ G-Dragon và Lee Joo Yeon. (VOV.VN) Selena Gomez đẫy đà, ở khách sạn 18.000 USD/đêm đón năm mới:“Công chúa Disney” không đón năm mới bên bạn trai Justin Bieber mà cùng vài người bạn thân thiết tận hưởng những ngày vui chơi thỏa thích tại vùng biển Cabo San Lucas, Mexico. (Tiền phong) Cựu thiên thần nội y Alessandra diện áo tắm, đón năm mới ở bãi biển: Nếu Justin Bieber đi nghỉ lễ ở Mexico bằng phi cơ riêng... thì siêu mẫu nội y Alessandra Ambrosio lại chọn Praia Brava là điểm dừng chân đón năm mới. (VOV.VN) Jang Nara và dàn diễn viên đàn em chưng diện trên thảm đỏ: Người đẹp 37 tuổi cùng các sao tuổi đôi mươi như Kim Ji Won, Kim Se Jeong dự KBS Drama Awards 2017. (VNE)./.

