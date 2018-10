Diễm My 9x hoá quý cô thập niên 80 với loạt đồ hàng hiệu đắt đỏ

Mới đây, Diễm My đã có chuyến đi làm việc kết hợp nghỉ dưỡng tại Singapore. Tranh thủ thời tiết đẹp và quang cảnh hiện đại tại thành phố này, nữ diễn viên đã thực hiện bộ ảnh thời trang. Nữ diễn viên diện đồ theo style ready-to-wear, giúp người đẹp thoải mái dù là dạo phố đến thư giãn trong các quán cà phê, nhà hàng. Trong loạt ảnh mới này, Diễm My xuất hiện như một quý cô ở thập niên 80 với trang phục sở hữu những đường cắt bất đối xứng, phá cách và màu sắc tươi vui không theo quy chuẩn. Nữ diễn viên cũng mang đến vẻ ngoài đầy mới mẻ trong chiếc áo khoác cảm hứng phục hưng tông đen, điểm xuyến bằng những hoạ tiết tua rua tông vàng đồng. Nổi bật trong các set đồ thời trang chục triệu của Diễm My còn là những mẫu túi xách đặc biệt. Những chiếc túi này đã hoàn thiện streetstyle thượng lưu của Diễm My. Khác với các mẫu túi truyền thống, những chiếc túi Diễm My “trên tay” sở hữu đường may trên chất liệu da đắp nổi, tạo nên các tổng thể hình khối 3D. Sau thời gian dài tập trung cho các dự án phim điện ảnh được đánh giá cao về diễn xuất và đạt được những thành tích ấn tượng như Ống kính sát nhân, Cô Ba Sài Gòn, Diễm My tạm gác hoạt động nghệ thuật để đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi. Hiện Diễm My nhận được vài lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng cô đều muốn chờ đợi đến khi có vai diễn thật sự khiến mình tâm đắc. Những hình ảnh của Diễm My 9x tại Singapore...

