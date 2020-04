Hết tát, Kim Kardashian bị chị gái cào chảy máu trên sóng truyền hình

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với chương trình The Tonight Show ngày 30/3, Kim Kardashian đã chính thức lên tiếng chia sẻ về vụ xô xát với chị gái Kourtney trên sóng truyền hình. Theo đó, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết, "Vụ ẩu đả thực sự căng thẳng. Lúc đó, tôi thấy chị Kourtney rất phẫn nộ, chị ấy liên tục tỏ thái độ và tôi cảm thấy chị ấy như không muốn quay phim nữa".

Kim Kardashian trò chuyện trực tuyến với chương trình The Tonight Show.

Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ bốn con còn tiết lộ thêm về tính cách của Kourtney Kardashian. Người đẹp bày tỏ, "Chị ấy không phải kiểu người sẽ nói thẳng ra là: Tôi sẽ không quay phim nữa mà ngược lại, chị ấy vẫn đến làm việc như bình thường. Thế nhưng, lúc nào chị ấy cũng khiến chúng tôi phải cố hiểu tại sao chị ấy không vui vẻ".



Đồng thời, Kim Kardashian cũng cho biết, bà Kris Jenner - mẹ của cô và Kourtney đã khóc khi xem đoạn video hai con gái đánh nhau trên sóng truyền hình. "Khi mẹ tôi nhìn thấy video đó, bà đã khóc. Bà bảo: 'Các con là ai vậy? Điều gì đang diễn ra thế này?'. Chị Kourtney và tôi giờ đã bình thường trở lại, nhưng sau vụ đó chúng tôi đã dừng quay phim một tuần".

Kim Kardashian và chị gái Kourtney đánh nhau trên sóng truyền hình.

Cuối cùng, Kim "siêu vòng ba" chia sẻ, "Tôi không hề muốn những thứ bạo lực như thế diễn ra thêm lần nào nữa. Nhưng quả thật, lúc ấy chị Kourtney đã cào tôi rất mạnh và tay tôi đã chảy máu. Chị ấy đã thực sự cào lên cánh tay tôi và sau lưng tôi. Bởi vậy tôi đã lao lên và đập vào lưng chị ấy. Chuyện này chẳng mấy vui vẻ nhưng chúng tôi đã vượt qua được rồi. Kourtney đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian để bình tâm trở lại".



Trước đó, ngày 24/3, trailer của Keeping Up With The Kardashians mùa 18 hé lộ nhiều tình tiết gây cấn về chuỗi mâu thuẫn của đại gia đình Kardashian - Jenner. Trong đó, cảnh chị em Kim đánh nhau gây chú ý. Cụ thể, khi đang cãi nhau, Kourtney đã hét vào mặt Kim rồi thẳng tay tát em của mình. Lúc này, Kim đã chống trả lại, cả hai xảy ra xô xát trong lúc Khloe Kardashian lặng lẽ đứng quan sát./.