Hoàng Thùy mặc áo dài truyền thống, tự tin catwalk ở chợ Bến Thành

Tập 3 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never” đã lên sóng ngày 6/11/2019. Qua tập, khán giả có thể nhận thấy khả năng nói tiếng Anh của Hoàng Thùy đã cải thiện hơn rất nhiều khi cô tự tin hướng dẫn thầy dạy catwalk của mình đi khám phá khắp Sài Gòn.

Á hậu Hoàng Thùy

Tiếng Anh là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe. Mở đầu tập 3, Hoàng Thùy đến với lớp tập luyện catwalk của thầy Santos Anjo, người Philippines. Cô học cùng thầy Santos hơn một tháng. Do thầy Santos sắp quay trở lại Philippines, chính vì vậy mà Hoàng Thùy muốn tặng một món quà bất ngờ đặc biệt dành cho thầy.

Trong buổi học, Santos Anjo hướng dẫn Hoàng Thùy cách đi catwalk sao cho chuẩn một Hoa hậu. Từ cách đánh hông, thẳng lưng, mở vai hay cách thả lỏng những ngón tay sao cho thoải mái, sang trọng nhất. Đây chắc chắn sẽ là những kỹ năng vô cùng cần thiết và bổ ích cho Hoàng Thùy khi đến với Miss Universe 2019.

Santos Anjo đã hướng dẫn Hoàng Thùy cách đi catwalk sao cho chuẩn một Hoa hậu.

Sau khi kết thúc buổi học, Hoàng Thùy tạm biệt thầy Santos và ra về. Ngay sau đó cô liền xuất hiện trở lại trong trang phục áo dài truyền thống khiến Santos vô cùng bất ngờ. Hoàng Thùy chia sẻ rằng: “Thật ra, em quay trở lại đây để dành cho thầy một bất ngờ. Trong thời gian qua thầy đã dành nhiều thời gian tập luyện cho em nên không có nhiều thời gian để khám phá thành phố. Hãy cùng ra ngoài và nhìn ngắm những điều đặc biệt tại đây nào”. Ông Santos Anjo rất hào hứng và còn ngỏ ý muốn có một chiếc áo dài như Hoàng Thùy.

Ngay sau đó, cả hai đã cùng có mặt tại ngã ba đường Hai Bà Trưng và Đinh Công Tráng, Hoàng Thùy chia sẻ rất nhiều điều về văn hóa Việt Nam với người thầy của mình. Ở Việt Nam có rất nhiều xe máy và cửa hàng ở trên đường phố. Một đặc trưng khác không thể bỏ qua nữa đó chính là “cà phê”. Hoàng Thùy cũng trầm trồ rằng: “Việt Nam như đất nước của cà phê và hầu như người Việt Nam ai cũng đều thích cà phê”.

Cả hai trải nghiệm đi xích lô trên phố.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Thùy và thầy Santos Anjo đã nhanh chóng tìm được đến một địa điểm đặt áo dài vô cùng xinh đẹp. Tại đây cô giới thiệu đến người thầy của mình nhiều kiểu áo dài khác nhau: từ kiểu dáng truyền thống đến hiện đại, cách tân. Đặc biệt đi kèm với áo dài còn có cả nón lá, khi kết hợp cả hai lại với nhau sẽ tạo nên một bộ trang phục đậm nét truyền thống. Santos Anjo đã lựa chọn cho mình một chiếc áo dài đen với họa tiết cổ điển để có thể dạo phố cả ngày hôm nay cùng với Hoàng Thùy.

Tiếp đó, Hoàng Thùy đã cùng Santos Anjo trải nghiệm đi xích lô - một loại xe di chuyển đặc trưng của Sài Gòn. Hoàng Thùy chia sẻ rằng: “Đây là lần đầu tiên Thùy đi xích lô và cảm giác rất thú vị”. Cô còn hài hước đùa với chú đạp xích lô “Con không nặng đúng không chú? Con nhẹ lắm ạ”.

Chiếc xích lô đã đưa Santos Anjo cùng Hoàng Thùy đi qua những địa điểm nổi bật ở Sài Gòn như: Sông Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Thành phố,.... Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thùy được tận mắt nhìn thấy bản đồ xưa cũ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt tại điểm dừng chân Chợ Bến Thành, cả hai quyết định thử món Phở đặc trưng Việt Nam. Không những vậy Hoàng Thùy còn trổ tài catwalk của mình ngay tại chợ Bến Thành. Ông Santos cũng chia sẻ rằng: “Hoa hậu Hoàn vũ có thể catwalk ở bất kỳ đâu!”.

Để kết thúc chặng hành trình, cả hai đã có buổi gặp mặt ấm cúng tại một khách sạn sang trọng. Ông Santos đã chia sẻ với Hoàng Thùy những suy nghĩ của mình về Sài Gòn.

Sau những lời chia sẻ chân thành từ ông Santos, Hoàng Thùy đã gửi đến ông lời cảm ơn vì đã giúp mình cải thiện kỹ năng catwalk trong thời gian qua và tình yêu của ông dành cho Việt Nam. Hi vọng trong tương lai sẽ có thêm cơ hội để đưa ông khám phá nhiều điều đặc biệt hơn tại Việt Nam.



Thông qua tập này, Á hậu Hoàng Thùy đã có dịp giới thiệu đến thầy Santos, và bạn bè quốc tế biết đến hình ảnh Việt Nam qua những nét văn hóa, công trình kiến trúc biểu trưng của TP. HCM. Đây cũng là một cách để cô tiếp cận với khán giả quốc tế, giúp mọi người hiểu hơn về đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Hoàng Thùy sẽ lên đường sang Mỹ./.