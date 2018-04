Loạt sao Hollywood vẫn tự tin tỏa sáng dù lộ khuyết điểm cơ thể

Chỉ sở hữu chiều cao 1m57 nhưng Emilia Clarke lại có niềm đam mê với ... đồ ăn ngon dù sở hữu thân hình thiếu cân đối. Dù bị nói hơi thừa cân nhưng điều này không làm Ngôi sao của loạt phim truyền hình ăn khách “Trò chơi vương quyền” kém hấp dẫn. Dù lộ khuyết điểm nhỏ trên vòng eo nhưng Gisele Bundchen vẫn rất tự tin. Thậm chí, cựu thiên thần của Victoria's Secret chẳng mảy may quan tâm. Sẽ khó có thể nhận ra khiếm khuyết này nếu như người đẹp diện trang phục không quá hở bạo. Chloe Grace Moretz từng bị chê khá nhiều khi sở hữu cổ ngắn với phần vai gồ lên khá cao và thô. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những khuyết điểm đó là do lỗi diện trang phục không hợp mà thôi. Do đó, điều Chloe Grace Moretz cần nhất chính là một nhà thiết kế riêng. Kim Kardashian đã "biến" khuyết điểm của mình thành lợi thế của bản thân - đó là vòng ba quá khổ. Để rồi, đặc điểm nổi bật đó của cô đã trở thành "thương hiệu" riêng mỗi khi người ta nhắc đến cô - Kim "siêu vòng ba". Không chỉ là diễn viên tài năng, Uma Thurman còn nổi tiếng bởi sở hữu chiều cao "khủng". Thế nhưng, người đẹp vẫn chẳng bận tâm dù chiều cao có phần "lấn át" người khác. Thay vì sử dụng giày cao gót thì nữ diễn viên lại "trung thành" với giày bệt. Nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim “Gossip Girl” Leighton Meester vẫn rất tự tin diện những "bộ cánh" mà bản thân yêu thích dù lộ đôi chân cong và thô. Nữ diễn viên, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất Rebel Wilson không bận tâm trước ngoại hình "quá khổ" của mình. Cô được đánh giá là nữ diễn viên có triển vọng nhất Hollywood.

