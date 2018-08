Miko Lan Trinh giành giải Tài năng tại cuộc thi Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế

Đêm Chung kết cuộc thi Lady of Brilliancy International 2018 - Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018 đã diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Top 5 của Lady of Brillinacy International 2018 thuộc về người đẹp đến từ Nga, Peru, Pháp, Paraguay và Ecuador. Ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa tỷ Sắc đẹp Quốc tế năm nay đã gọi tên đại diện Nga. Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam là Miko Lan Trinh xuất hiện ấn tượng, tự tin và chuyên nghiệp. Trong bộ quốc phục của nhà thiết kế Brian Võ, Miko Lan Trinh tỏa sáng rực rỡ. Trải qua một hành trình khá dài, đại diện Việt Nam là Miko Lan Trinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Dù vậy, khá đáng tiếc khi Miko Lan Trinh chỉ có mặt ở Top 16. Ở phần thi Tài năng, Miko Lan Trinh đã thể hiện ca khúc "One night only" vào đêm Chung kết và xuất sắc đạt được giải thưởng Hoa hậu Tài năng (Lady of Talent). Là một ca sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam, Miko Lan Trinh có lợi thế rất lớn trong phần thi Tài năng tại đấu trường nhan sắc quốc tế này. Miko Lan Trinh chia sẻ:“Đạt được kết quả này là một sự khích lệ cho tôi. Danh hiệu Hoa hậu Tài năng như một sự ghi nhận, một kỷ niệm đẹp của thanh xuân, một dấu son mới nữa trên hành trình nghệ thuật của tôi". Sau khi trở về từ cuộc thi, Miko Lan Trinh sẽ trở lại với V-Pop bằng hai phiên bản MV của ca khúc "Gạo trắng nước trong". Bài hát ca ngợi vẻ đẹp thanh khiết, trong trắng tựa hoa sen của thiếu nữ miền Tây nói riêng cũng như phụ nữ Việt Nam nói chung. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ thực hiện một album cover các ca khúc nổi tiếng những năm 90 có cùng chủ đề là ngợi ca vẻ đẹp của cô gái Việt Nam xưa và nay./.

