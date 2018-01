Mỹ nam “Chuyện tình Harvard” xác nhận hẹn hò với người đẹp kém 10 tuổi

Theo thông tin của trang DongA ngày 11/1 đưa tin nam tài tử phim "Chuyện tình Harvard" Lee Jung Jin (40 tuổi) và thành viên nhóm nhạc nữ Nine Muses - Euaerin (30 tuổi) đã hẹn hò được 7 tháng.

Cũng theo báo cáo của DongA, cặp đôi quen nhau lần đầu trong một cuộc gặp gỡ với bạn bè. Với nhiều sở thích chung, đặc biệt là thể thao, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và trở thành người yêu của nhau.

Lee Jung Jin và Euaerin.

Euaerin ra mắt từ năm 2007, với tư cách là người mẫu. Sau đó, cô xuất hiện với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Nine Muses vào năm 2010. Cô đã rời khỏi Nine Muses sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty đại diện vào tháng 6/2017.

Lee Jung Jin đã ra mắt lần đầu vào năm 1998 khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Soonpoong Clinic của đài SBS. Sau đó, anh gặp nhiều thành công với vai trò diễn viên trong các bộ phim: "The K2 ", '"Once upon a time in high school", "Chuyện tình Harvard"...

