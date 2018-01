Song Joong Ki và nhiều sao Hàn từng bí mật hẹn hò trước khi công khai

1. Lee Joon and Jung So Min: Cặp đôi từng tham gia chương trình truyền hình "My Father is strange" của đài KBS2. Diễn xuất của hai người quá tốt đến mức không ai nghĩ họ là một cặp. Thế nhưng, nếu để ý kỹ, chỉ cần quan ánh mắt của Lee Joon nhìn Jung So Min ngủ ở một phân cảnh này trong "My Father is strange", nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra tình ý của hai người. cd22fa18802f36f9ccb0b914a404a3ab/5a59c969/2018_01_11/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/FamiliarFocusedBovine.mp4 2. Ryu Jun Yeol và Hyeri (Girl Day): Sau khi “Reply 1988” kết thúc, một trong những điều khiến fan tiếc nuối không ngớt chính là Jung Hwan (Ryu Jun Yeol thủ vai) không trở thành chồng của Duk Sun (Hyeri thủ vai). Trong phim, Duk Sun đã quyết định đến với Taek (Park Bo Gum), tuy nhiên các fan đã được an ủi phần nào khi Hyeri lựa chọn Ryu Jun Yeol ở ngoài đời thực. Đặc biệt, ánh mắt ngọt ngào và cử chỉ thân mật của cặp đôi tại sân khấu tvN10 Awards 2016 đã làm "ấm lòng" người hâm mô. 9620a0a546e8a36b8b851ac2d42adacb/5a59c969/2018_01_11/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/FMV_Ryu_Jun_Yeol__Hyeri_tvN10_Awards.mp4 3. Yoon Hyun Min và Baek Jin Hee: Cặp đôi quen nhau sau khi diễn chung trong bộ phim "My daughter geum sa wol" năm 2015. Màn "diễn" của họ quá thuyết phục đến mức khán giả không có chút nghi ngờ gì về chuyện tình "phim giả tình thật" của hai người. Tháng 3/2017 cặp đôi mới chính thức công khai hẹn hò và vẫn hạnh phúc cho đến hôm nay. 1aafddc7d2a511d4646937c5b8d8cea8/5a59c969/2018_01_11/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/My_daughter_gumsawall_____Yoon_Hyun_min_I_will_be_responsible_for_you_kiss_20151115.mp4 4. Ji Sung và Lee Bo Young: Ji Sung và Lee Bo Young gặp nhau trong bộ phim "Save the last dance for me" năm 2004. Thế nhưng đến năm 2007 cặp đôi mới công khai tình cảm. Hai người đã tổ chức hôn lễ vào năm 2013, và đang sống hạnh phúc với con gái Kwak Ji Yoo (tên khai sinh của Ji Sung là Kwak Jae Geun). 5. Song Hye Kyo và Song Joong Ki: Cặp đôi vàng" của Hàn Quốc bén duyên từ bộ phim đình đám "Hậu duệ mặt trời" Mặc dù, có tình cảm ngay từ khi bộ phim chưa kết thúc và nhiều tin đồn tình ái ngay sau bộ phim kết thúc nhưng cặp đôi vẫn "im hơi lặng tiếng". Đến tháng 7/2017, hai người mới thông báo về lễ cưới và chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2017. 0c7295b9e94c274f44d84f46bdceeebd/5a59c969/2018_01_11/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/MV___Descendants_of_the_Sun_Traile.mp4 6. Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee: Sau khi diễn chung trong phim truyền hình "The gentleman of wolgyesu tailor shop" vào năm 2016, tháng 2/2017, Dong Gun và Yoon Hee công khai hẹn hò. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2017 và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 12/2017. 7. Ahn Jae Hyun và Ku Hye Sun: Vào vai cặp đôi yêu nhau trong phim "Blood" năm 2015, tình yêu của Jae Hyun và Hye Sun cũng được kéo dài ra ngoài đời thực. Cặp đôi "trai tài gái sắc" kết hôn vào tháng 5/2016./.

1. Lee Joon and Jung So Min: Cặp đôi từng tham gia chương trình truyền hình "My Father is strange" của đài KBS2. Diễn xuất của hai người quá tốt đến mức không ai nghĩ họ là một cặp. Thế nhưng, nếu để ý kỹ, chỉ cần quan ánh mắt của Lee Joon nhìn Jung So Min ngủ ở một phân cảnh này trong "My Father is strange", nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra tình ý của hai người. 2. Ryu Jun Yeol và Hyeri (Girl Day): Sau khi “Reply 1988” kết thúc, một trong những điều khiến fan tiếc nuối không ngớt chính là Jung Hwan (Ryu Jun Yeol thủ vai) không trở thành chồng của Duk Sun (Hyeri thủ vai). Trong phim, Duk Sun đã quyết định đến với Taek (Park Bo Gum), tuy nhiên các fan đã được an ủi phần nào khi Hyeri lựa chọn Ryu Jun Yeol ở ngoài đời thực. Đặc biệt, ánh mắt ngọt ngào và cử chỉ thân mật của cặp đôi tại sân khấu tvN10 Awards 2016 đã làm "ấm lòng" người hâm mô. 3. Yoon Hyun Min và Baek Jin Hee: Cặp đôi quen nhau sau khi diễn chung trong bộ phim "My daughter geum sa wol" năm 2015. Màn "diễn" của họ quá thuyết phục đến mức khán giả không có chút nghi ngờ gì về chuyện tình "phim giả tình thật" của hai người. Tháng 3/2017 cặp đôi mới chính thức công khai hẹn hò và vẫn hạnh phúc cho đến hôm nay. 4. Ji Sung và Lee Bo Young: Ji Sung và Lee Bo Young gặp nhau trong bộ phim "Save the last dance for me" năm 2004. Thế nhưng đến năm 2007 cặp đôi mới công khai tình cảm. Hai người đã tổ chức hôn lễ vào năm 2013, và đang sống hạnh phúc với con gái Kwak Ji Yoo (tên khai sinh của Ji Sung là Kwak Jae Geun). 5. Song Hye Kyo và Song Joong Ki: Cặp đôi vàng" của Hàn Quốc bén duyên từ bộ phim đình đám "Hậu duệ mặt trời" Mặc dù, có tình cảm ngay từ khi bộ phim chưa kết thúc và nhiều tin đồn tình ái ngay sau bộ phim kết thúc nhưng cặp đôi vẫn "im hơi lặng tiếng". Đến tháng 7/2017, hai người mới thông báo về lễ cưới và chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2017. 6. Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee: Sau khi diễn chung trong phim truyền hình "The gentleman of wolgyesu tailor shop" vào năm 2016, tháng 2/2017, Dong Gun và Yoon Hee công khai hẹn hò. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2017 và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 12/2017. 7. Ahn Jae Hyun và Ku Hye Sun: Vào vai cặp đôi yêu nhau trong phim "Blood" năm 2015, tình yêu của Jae Hyun và Hye Sun cũng được kéo dài ra ngoài đời thực. Cặp đôi "trai tài gái sắc" kết hôn vào tháng 5/2016./.