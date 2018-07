Park Seo Joon nâng tầm danh tiếng nhờ đóng “Thư ký Kim sao thế?”

Viện nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa chính thức công bố bảng xếp hạng thương hiệu nam người mẫu quảng cáo tháng 7. Kết quả này dựa trên sự xem xét, đánh giá qua các chỉ số tương tác, truyền thông và cộng đồng của 50 người mẫu.

Park Seo Joon, Kang Daniel và Gong Yoo.

Đứng đầu danh sách là nam diễn viên Park Seo Joon. Với sự thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim “Thư ký Kim sao thế?”, chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh tăng lên 135,87% so với tháng 6 với con số ấn tượng là 1.587.022 điểm. Các từ khoá tìm kiếm liên quan đến Park Seo Joon bao gồm “tình yêu”, “dễ thương” và “thích”. Những kết quả này nhận được 87, 55% phản hồi tích cực.

Đứng thứ 2 là ca sĩ Kang Daniel của nhóm Wanna One. Anh tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tháng này với chỉ số uy tín thương hiệu là 1.070.700. Trong khi đó, nam diễn viên Gong Yoo đứng ở vị trí thứ ba với một chỉ số uy tín thương hiệu là 888.845 điểm.

Dưới đây là danh sách 30 nghệ sĩ đứng đầu danh sách BXH thương hiệu nam người mẫu quảng cáo tháng 7:

1. Park Seo Joon

2. Kang Daniel (Wanna One)

3. Gong Yoo

4. Baek Jong Won

5. Kang Dong Won

6. Cha Eun Woo (ASTRO)

7. Park Bo Gum

8. Lee Byung Hun

9. Lee Sang Min

10. Ha Seok Jin

11. Won Bin

12. Ha Jung Woo

13. Jung Hae In

14. Lee Dong Wook

15. Cha Tae Hyun

16. Ryu Jun Yeol

17. Jung Woo Sung

18. Seo Kang Joon

19. Yoo Jae Suk

20. Jun Hyun Moo

21. Kim Soo Hyun

22. Kim Jong Kook

23. Song Joong Ki

24. Shinhwa’s Eric

25. Lee Seo Jin

26. Ahn Jung Hwan

27. Lee Jung Jae

28. Jo In Sung

29. Ma Dong Seok

30. Cha Seung Won./.

