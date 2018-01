Phim nhạc kịch “Bậc thầy của những ước mơ” gieo cảm hứng ngày đầu năm

The greatest showman là câu chuyện về P.T. Barnum, từ một kẻ thất bại trở thành ông bầu gánh xiếc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và là người khởi xướng hình thức lưu diễn trong lĩnh vực này.

Thông qua diễn xuất không thể tuyệt vời hơn của tài tử Hugh Jackman cùng những gương mặt đình đám khác, bộ phim hứa hẹn tạo nên một màn trình diễn kỳ diệu trên màn ảnh, lay động mọi trái tim như P.T. Barnum đã từng làm.

Một câu chuyện vĩ đại của thế kỷ

The greatest showman là một lát cắt chân thực về cuộc đời của P.T. Barnum. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đảm nhận nhiều vai trò như chính trị gia, doanh nhân, ông bầu gánh xiếc, nhà quảng bá thương hiệu,...

Ông nổi tiếng với việc thành lập ra rạp xiếc lưu diễn lừng danh thế giới Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

Mặc dù được biết đến như "ông bầu gánh xiếc vĩ đại nhất lịch sử" nhưng P.T. Barnum bén duyên với ngành khi bước qua tuổi 60. Trước đó, ông là chủ sở hữu của Nhà bảo tàng Mỹ Barnum (Barnum's American Museum) ở thành phố New York, nơi trưng bày nhiều vật phẩm độc đáo và kỳ dị.

Kỳ tích của P.T. Barnum là minh chứng cho "không gì là không thể"

Sau khi bảo tàng này bị cháy 2 lần, P.T. Barnum rẽ hướng sang ngành xiếc. Năm 1881, ông cộng tác cùng James Bailey và sau đó cả hai cùng tạo nên "Buổi diễn vĩ đại nhất hành tinh" (Greatest show on earth). Theo đánh giá của các nhà sử học, P.T. Barnum đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn làm thay đổi hình thức biểu diễn của ngành xiếc.

Hugh Jackman "vứt bỏ" bộ móng sắt Wolverine

Đầu tháng 3 năm 2017, tác phẩm Logan đánh dấu lần cuối cùng tài tử Hugh Jackman thủ vai Wolverine/ Logan sau 17 năm gắn bó với nhân vật này. Vai diễn này nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả và khiến các nhân vật khác mà Hugh Jackman đóng bị lu mờ và ít được nhớ đến. Tài tử 49 tuổi luôn nỗ lực cách tân bản thân trên màn ảnh bằng những vai diễn đòi hỏi cao và giàu tính nghệ thuật.

The greatest showman là một bộ phim nhạc kịch, điều này giúp Hugh Jackman như "cá gặp nước". Thuở mới vào nghề, anh lần đầu đóng vai chính trong vở kịch Oklahoma! (1998) ở rạp West End - London.

Hugh Jackman trong tạo hình nhân vật P.T. Barnum

Tài năng của anh được công nhận bằng một đề cử của giải Olivier ở hạng mục Diễn viên nhạc kịch xuất sắc. Jackman cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy mình không thể nào diễn tốt hơn thế. Có lẽ đó chính là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".

Năm 2012, anh xuất hiện trong tác phẩm nhạc kịch, sử thi, lãng mạn Les misérables (Những người khốn khổ) của đạo diễn Tom Hooper. Bộ phim được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật, nhận được 8 đề cử Oscar, trong đó chiến thắng 3 cúp vàng.

Hugh Jackman lần đầu tiên được đề cử tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh cho hạng mục Nam chính xuất sắc. Không những vậy, Hugh Jackman còn thắng thuyết phục giải Quả Cầu vàng ở cùng hạng mục.

Liệu Oscar có gọi tên Hugh Jackman lần nữa?

Năm 2014, anh trở lại xuất thần trên sân khấu nhạc kịch Broadway qua vở "The river" của nhà biên kịch Jez Butterworth. Năm 2015, anh mang sân khấu Broadway về Australia bằng vở "Broadway to Oz", mô tả lại hành trình của Jackman từ khi còn ở Australia tới lúc thành danh ở Hollywood, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với các vở nhạc kịch cổ điển.

Với kinh nghiệm diễn xuất ở cả lĩnh vực kịch và điện ảnh, Hugh Jackman hứa hẹn một lần nữa đột phá diễn xuất trong The greatest showman.

Cuộc hội ngộ của những ngôi sao

"Buổi diễn vĩ đại nhất hành tinh" chắc hẳn không thể vắng bóng những cái tên lẫy lừng. Bên cạnh Hugh Jackman, phim còn có sự góp mặt của Michelle Williams.

Ở tuổi 37, Michelle Williams đã có trong tay 4 đề cử Oscar về diễn xuất, trong đó có 2 đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Cô được mệnh danh là "kẻ săn tượng vàng" khi chiến thắng trong rất nhiều giải thưởng điện ảnh lớn.

Rebecca Ferguson hoá thân thành danh ca nổi tiếng Jenny Lind

Trong sự nghiệp của mình, Michelle Williams đã được gọi tên 90 lần trong các danh sách đề cử diễn xuất. Cô cũng sở hữu chiếc cúp Quả Cầu Vàng danh giá. Trong The greatest showman, cô thủ vai Charity Hallett, người vợ luôn bên cạnh ủng hộ P.T. Barnum.

Tác phẩm còn có sự tham gia của bóng hồng mới nổi thời gian qua Rebecca Ferguson. Nữ diễn viên người Thuỵ Điển được biết đến với vai diễn Elizabeth Woodville trong The white Queen (2013), giúp cô nhận được đề cử Quả Cầu Vàng. Năm 2015, cô góp mặt trong bom tấn Mission: Impossible – Rogue nation (2015) và gây ấn tượng mạnh.

Cô sẽ tiếp tục trở lại với vai diễn Ilsa Faust trong Mission: Impossible 6 (2018). Với The Greatest Showman, Rebecca Ferguson sẽ đảm nhận vai Jenny Lind, ca sĩ opera góp phần quan trọng để buổi diễn của P.T. Barnum thành công và toả sáng.

Zac Efron, gương mặt trẻ rất được yêu thích, cũng tham gia vào "buổi diễn" này. Anh chàng điển trai nổi tiếng với loạt phim âm nhạc đình đám High school musical. Anh cũng xuất hiện trong các phim ca nhạc khác như Hairspray (2007) and 17 Again (2009) cùng những phim điện ảnh ăn khách như The Lucky One (2012), Neighbors (2014), Dirty Grandpa (2016) và Neighbors 2: Sorority Rising (2016).

Với lợi thế về âm nhạc của mình, chàng ca sĩ, diễn viên Zac Efron sẽ tạo nên màn kết hợp ăn ý cùng các diễn viên tiền bối. Bên cạnh Zac Efron, phim cũng có sự tham gia của gương mặt trẻ Zendaya. Diễn viên 21 tuổi này được biết đến qua phim bom tấn Spider-Man: Homecoming ra mắt vào mùa hè rồi.

Với một câu chuyện đầy hứng khởi, cô đọng tinh hoa của cả một thời đại được thể hiện bởi dàn diễn viên xuất chúng, The greatest showman chính là "màn trình diễn tuyệt vời nhất" trên màn ảnh cuối năm nay.

The greatest showman – Bậc thầy của những ước mơ khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/12/2017./.

