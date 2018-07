Taylor Swift năng động với sơ mi lệch vai cùng quần short jeans rách

Trước đêm diễn thứ 3 của tour “Reputation” tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ), Taylor Swift rời khỏi căn hộ của mình và xuất hiện trên đường phố New York. Nữ ca sĩ ngay lập tức lọt vào ống kính của các paparazi. Taylor trông năng động, thoải mái trong trang phục áo sơ mi, kết hợp cùng quần short jeans rách và đi đôi bốt da màu đen họa tiết. Cô mỉm cười với người hâm mộ. Nữ ca sĩ tô màu son đỏ quen thuộc. Taylor khoe đôi chân dài miên man. Trước đó, Taylor đã tự tay nướng bánh sinh nhật cho người bạn thân Selena Gomez - cô bước sang tuổi 26 vào ngày 22/7. Dù đang ở xa, nhưng Taylor vẫn chúc mừng sinh nhật Selena theo cách riêng của mình. Tối cùng ngày, Taylor Swift đã dầm mưa suốt 2 tiếng để biểu diễn tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ).

