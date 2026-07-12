Nghệ thuật hát trống quân Phúc Lâm: Nhịp trống quân “giữ lửa” hồn quê Bắc Bộ

Nghề ướp trà sen Quảng An, Tây Hồ: Tinh hoa của người Hà Nội

VOV.VN - Nghề ướp trà sen Tây Hồ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là một phần của bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Tây Hồ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị đặc biệt của những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh tế và nét văn hóa trà.