Nghệ thuật hát trống quân Phúc Lâm: Nhịp trống quân “giữ lửa” hồn quê Bắc Bộ

VOV.VN - Chiều 14/6, tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội), đã diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa Cổ âm nhã hội. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận và khám phá nghệ thuật ca trù thông qua tương tác với các nghệ sĩ và những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
VOV.VN - Chiều 14/6, tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội), đã diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa Cổ âm nhã hội. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận và khám phá nghệ thuật ca trù thông qua tương tác với các nghệ sĩ và những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
VOV.VN - Nghề ướp trà sen Tây Hồ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là một phần của bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Tây Hồ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị đặc biệt của những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh tế và nét văn hóa trà.
VOV.VN - Nghề ướp trà sen Tây Hồ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là một phần của bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Tây Hồ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị đặc biệt của những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh tế và nét văn hóa trà.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.
VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.