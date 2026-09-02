Người dân Đắk Lắk về di tích để hiểu hơn giá trị của hòa bình

Thời tiết dịu mát nên ngay từ sáng sớm (2/9), không khí tại các điểm tham quan lịch sử ở Buôn Ma Thuột khá nhộn nhịp. Trong dòng người đến tham quan, có nhiều gia đình đưa con em cùng đi để vừa trải nghiệm, vừa tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc.

Tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, du khách được tham quan các khu trưng bày, tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của nhà đày và những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ tại đây. Anh Nguyễn Thanh Hoà, người dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết:

“Tôi muốn các cháu hiểu hơn về cội nguồn, về những gian khổ, hy sinh của các thế hệ cha ông, đặc biệt là những người lính cách mạng, để có được hòa bình hôm nay. Vì vậy, tôi đưa các cháu đến đây để các cháu biết trân trọng hơn cuộc sống, việc học tập và vui chơi mà mình đang có”.

Nhiều gia đình tại Đắk Lắk chọn mặc áo dài truyền thống để lưu lại những hình ảnh đẹp trong ngày Quốc khánh .

Cùng với Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp Quốc khánh. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa các dân tộc trên địa bàn, giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn về vùng đất Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Với họ, đây là cách để kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn, nhất là khi có thể kết hợp vui chơi với tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Chị Phan Ngọc Yến Vy, ở phường Buôn Ma Thuột chia sẻ: "Hôm nay, tôi cùng gia đình đến Bảo tàng Đắk Lắk để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Mỗi dịp 2/9, gia đình tôi đều chọn một địa điểm ở Đắk Lắk để chụp hình. Năm nay là Bảo tàng Đắk Lắk. Cả gia đình mặc áo dài trắng truyền thống, khoác lá cờ đỏ trên vai. Với tôi, đó là hình ảnh rất ý nghĩa, ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà chỉ khi có hòa bình chúng ta mới có thể tận hưởng và lưu giữ cho mai sau".

Bảo tàng Đắk Lắk những ngày này rất đông du khách đến tham quan tìm hiểu lịch sử - văn hoá.

Việc lựa chọn những địa chỉ lịch sử, văn hóa làm điểm đến trong dịp Quốc khánh không chỉ tạo thêm một trải nghiệm ý nghĩa cho người dân, du khách mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Giữa không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, những di tích, bảo tàng tại Buôn Ma Thuột vì thế không chỉ là nơi tham quan. Mỗi hiện vật, câu chuyện và dấu tích lịch sử còn là một lời nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập, để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay.