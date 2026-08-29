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Khai mạc Hội làng Lộc Yên: Bảo tồn di tích quốc gia gắn phát triển du lịch xanh

Thứ Bảy, 22:27, 29/08/2026
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VOV.VN - Tối 29/8, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc Hội làng Lộc Yên lần thứ V năm 2026, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Làng Lộc Yên, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng là ngôi làng cổ được xếp hạng Di tích cấp quốc gia từ năm 2019, hiện còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ niên đại từ 80 đến 150 năm, mang kiến trúc nhà lá mái, nhà rường với những đường nét chạm khắc tinh xảo, cùng hệ thống ngõ đá, hàng chè tàu, giếng nước tạo nên không gian làng quê trung du xứ Quảng đặc trưng.

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Quang cảnh khai mạc Hội làng Lộc Yên.

Trong khuôn khổ hội làng, diễn ra Chợ quê Lộc Yên với các sản phẩm nông - lâm sản, sản phẩm OCOP; Lễ tế Tiền hiền - Hậu hiền; Hội thi thiết kế, trình diễn trang phục từ mo cau; Hội thi ẩm thực dân gian "Hương sắc Lộc Yên". Người dân và khách còn được trải nghiệm viết thư pháp, khám phá Làng Yên - Xóm Bàu, Hang Dơi cùng nhiều không gian văn hóa mới của địa phương.

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Đông đảo người dân và du khách tham dự Hội làng Lộc Yên.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn, đặt việc gìn giữ giá trị Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên lên hàng đầu. 

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Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không phá vỡ cảnh quan làng cổ, cùng chung tay gìn giữ hồn quê Lộc Yên cho các thế hệ mai sau: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng với người dân quyết tâm xây dựng quê hương Thạnh Bình, biến những tiềm năng, lợi thế của địa phương thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thạnh Bình trở thành một miền quê đáng sống”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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