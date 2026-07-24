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Nhà hát Hồ Gươm đưa phiên bản "La Traviata" chuẩn Italy lên sân khấu Hà Nội

Thứ Sáu, 16:01, 24/07/2026
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VOV.VN - Vở opera kinh điển "La Traviata" của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi sẽ được công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 30 và 31/7. Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italy), đồng thời chia sẻ chiến lược đưa các kiệt tác sân khấu thế giới đến Việt Nam.

Ngày 24/7 tại Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm giới thiệu vở opera La Traviata trước thềm công diễn tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ về chiến lược hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn hàn lâm, hành trình đưa các kiệt tác sân khấu thế giới đến với công chúng Việt Nam và những đóng góp đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

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Đại diện Nhà hát Opera Giuseppe Verdi Trieste chia sẻ về vở opera kinh điển "La Traviata"

La Traviata - một trong những kiệt tác đỉnh cao của nền âm nhạc Italy - sẽ được công diễn vào hai đêm 30 và 31/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) để dàn dựng và biểu diễn một vở opera đã trở nên quen thuộc với công chúng. Trước đó, Nhà hát Hồ Gươm cũng đã hợp tác với Nhà hát Nhạc vũ kịch dàn dựng, biểu diễn vở opera này vào năm 2025.

Việc tiếp tục đầu tư với quy mô lớn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, đồng thời phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng cao của công chúng Việt Nam.

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Đối với những người yêu nghệ thuật hàn lâm, việc được thưởng thức nhiều phiên bản của cùng một tác phẩm luôn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi mỗi nghệ sĩ, mỗi nhà hát và mỗi đoàn nghệ thuật đều mang đến những cách diễn giải riêng, tạo nên những trải nghiệm và cảm xúc khác biệt sau mỗi đêm diễn. Lần này, câu chuyện về Violetta, Alfredo và Germont sẽ được các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste - nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi - thể hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

"Sự kiện này là lời minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nhà hát Hồ Gươm sở hữu cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh và tiêu chuẩn vận hành đạt đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe của các đoàn nghệ thuật lớn trên thế giới.

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Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Opera Giuseppe Verdi Trieste dàn dựng và biểu diễn vở opera La Traviata. Ảnh: BTC

Ở tầm nhìn rộng hơn, đây không chỉ là niềm tự hào riêng của Nhà hát mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia. Bước đi này định vị Việt Nam là một điểm đến văn hóa an toàn, văn minh, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển nghệ thuật đỉnh cao.

Thành công từ chuyến lưu diễn lần này chắc chắn sẽ tạo niềm tin lớn cho các ngôi sao hàn lâm quốc tế khác, đưa Việt Nam trở thành một lựa chọn ưu tiên trong hành trình lưu diễn châu Á của họ trong tương lai. Thành công của những kiệt tác nguyên bản tại đây là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực trở thành điểm đến an toàn, văn minh và đẳng cấp trên bản đồ nghệ thuật hàn lâm thế giới", lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm, chia sẻ.

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Ảnh: BTC

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste đã có những chia sẻ về lịch sử hơn 225 năm của một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới vẫn duy trì hoạt động liên tục đến ngày nay. Được khánh thành năm 1801, Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là nơi gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng thế giới như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Daniel Oren... Đồng hành trong chuyến lưu diễn lần này là Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Hợp xướng Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cùng nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Vanessa Benelli Mosell.

Hà Phương/VOV.VN
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