中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà thơ Phạm Thiên Thư - tác giả ‘Ngày xưa Hoàng thị’ qua đời

Thứ Năm, 23:08, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả bài thơ "Ngày xưa Hoàng Thị", qua đời chiều 7/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời lúc 16h15 ngày 7/5 tại nhà riêng trên đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Từ khoảng một năm nay, sức khỏe của ông yếu dần, không còn sức ngồi cà phê để tiếp người hâm mộ được nữa. Khoảng một tuần trước, ông bắt đầu ngủ nhiều và bỏ ăn.

Linh cữu của ông sẽ được quàn ở chùa Vĩnh Nghiêm, Phường Xuân Hòa từ ngày 8/5, trước khi đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

nha tho pham thien thu - tac gia ngay xua hoang thi qua doi hinh anh 1
Nhà thơ Phạm Thiên Thư.

Tác giả Lê Viết Yên - người em kết nghĩa của nhà thơ Phạm Thiên Thư viết trên trang cá nhân: "Nguyện cầu cho anh ra đi thanh thản, sống gửi thác về, vạn pháp giai không, buông bỏ, giải thoát mọi phiền não chấp niệm".

Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 ở Kiến Xương, Thái Bình (hiện là Hưng Yên). Ngay từ 13 tuổi, ông đã bộc lộ năng khiếu văn chương và bắt đầu làm thơ. Năm 1954, ông chuyển vào miền Nam sinh sống.

Ông là tác giả của khá nhiều bài thơ tình nổi tiếng. Trong số đó, nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và biết đến rộng rãi trong công chúng như Ngày xưa Hoàng thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này...

Trong đó, Ngày xưa Hoàng Thị là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Bài thơ bắt nguồn từ một mối tình học trò, với hình ảnh người con gái tên Ngọ đi trước và chàng trai lặng lẽ theo sau trên đường tan trường. Khi vào nhạc Phạm Duy, ký ức riêng của thi sỹ trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người nghe.

Tác phẩm nổi tiếng hơn khi được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, công bố năm 1971, qua phần thể hiện của danh ca Thái Thanh. Ngoài Ngày xưa Hoàng thị, nhạc sỹ Phạm Duy từng phổ thơ ông thành các bài Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu.

Khoảng thời gian gần 10 năm xuất gia, nhiều tác phẩm của ông thấm đượm triết lý và âm hưởng Phật giáo như Kinh Ngọc (thi hóa kinh Kim Cương); Kinh thơ (thi hóa kinh Pháp Cú); Kinh Hiền (thi hóa kinh Hiền Ngu)…

Những năm cuối đời, nhà thơ Phạm Thiên Thư sống bình an tại tư gia, thường xuyên gặp gỡ bạn yêu văn thơ ở quán cà phê nhỏ của mình tại phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Ngọc Thanh/VTC News
Tag: Phạm Thiên Thư ngày xưa Hoàng thị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026
Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026

VOV.VN - Với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu", Những ngày Văn học châu Âu 2026 quy tụ nhiều tác giả đương đại tiêu biểu, cùng khám phá vai trò của văn chương trong việc hàn gắn và kết nối con người trước những đứt gãy của thế kỷ 21.

Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026

Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026

VOV.VN - Với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu", Những ngày Văn học châu Âu 2026 quy tụ nhiều tác giả đương đại tiêu biểu, cùng khám phá vai trò của văn chương trong việc hàn gắn và kết nối con người trước những đứt gãy của thế kỷ 21.

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà
Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc