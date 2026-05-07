Nhà thơ Phạm Thiên Thư - tác giả ‘Ngày xưa Hoàng thị’ qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời lúc 16h15 ngày 7/5 tại nhà riêng trên đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Từ khoảng một năm nay, sức khỏe của ông yếu dần, không còn sức ngồi cà phê để tiếp người hâm mộ được nữa. Khoảng một tuần trước, ông bắt đầu ngủ nhiều và bỏ ăn.

Linh cữu của ông sẽ được quàn ở chùa Vĩnh Nghiêm, Phường Xuân Hòa từ ngày 8/5, trước khi đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Tác giả Lê Viết Yên - người em kết nghĩa của nhà thơ Phạm Thiên Thư viết trên trang cá nhân: "Nguyện cầu cho anh ra đi thanh thản, sống gửi thác về, vạn pháp giai không, buông bỏ, giải thoát mọi phiền não chấp niệm".

Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 ở Kiến Xương, Thái Bình (hiện là Hưng Yên). Ngay từ 13 tuổi, ông đã bộc lộ năng khiếu văn chương và bắt đầu làm thơ. Năm 1954, ông chuyển vào miền Nam sinh sống.

Ông là tác giả của khá nhiều bài thơ tình nổi tiếng. Trong số đó, nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và biết đến rộng rãi trong công chúng như Ngày xưa Hoàng thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này...

Trong đó, Ngày xưa Hoàng Thị là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Bài thơ bắt nguồn từ một mối tình học trò, với hình ảnh người con gái tên Ngọ đi trước và chàng trai lặng lẽ theo sau trên đường tan trường. Khi vào nhạc Phạm Duy, ký ức riêng của thi sỹ trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người nghe.

Tác phẩm nổi tiếng hơn khi được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, công bố năm 1971, qua phần thể hiện của danh ca Thái Thanh. Ngoài Ngày xưa Hoàng thị, nhạc sỹ Phạm Duy từng phổ thơ ông thành các bài Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu.

Khoảng thời gian gần 10 năm xuất gia, nhiều tác phẩm của ông thấm đượm triết lý và âm hưởng Phật giáo như Kinh Ngọc (thi hóa kinh Kim Cương); Kinh thơ (thi hóa kinh Pháp Cú); Kinh Hiền (thi hóa kinh Hiền Ngu)…

Những năm cuối đời, nhà thơ Phạm Thiên Thư sống bình an tại tư gia, thường xuyên gặp gỡ bạn yêu văn thơ ở quán cà phê nhỏ của mình tại phường Hòa Hưng, TP.HCM.