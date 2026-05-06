Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026

Hành trình từ Pháp về Việt Nam bằng xe đạp kéo dài 16.000km của nhà văn Thibault Clemenceau không chỉ là một chuyến đi phiêu lưu đơn thuần, mà còn là khởi đầu cho những suy ngẫm sâu sắc về sự kết nối giữa người với người. Câu chuyện đầy cảm hứng này sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện Những ngày Văn học châu Âu 2026, diễn ra từ ngày 7-17/5 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu", liên hoan năm nay mời gọi công chúng cùng khám phá vai trò của văn học trong việc hàn gắn những đứt gãy của đời sống hiện đại.

Nhà văn Thibault Clemenceau

Năm 2019, Thibault Clemenceau cùng vợ đã thực hiện một chuyến hành trình đi qua nhiều quốc gia như Iran, Ấn Độ và Myanmar trước khi dừng chân tại Việt Nam. Trải nghiệm băng qua những vùng đất xa lạ trên yên xe đạp đã được anh ghi lại trong cuốn sách Un Duo Vers l’Inconnu, tác phẩm sau đó giành giải René Caillé cho hạng mục sách phiêu lưu xuất sắc nhất.

Tại liên hoan lần này, Thibault Clemenceau mang đến góc nhìn của một người lữ hành, nơi sự di chuyển và những cuộc gặp gỡ sống động xuyên lục địa trở thành phương thuốc hóa giải nỗi cô đơn. Câu chuyện của anh là minh chứng cho việc xóa bỏ ranh giới cá nhân để tìm thấy sự đồng cảm và đoàn kết trong thế giới dường như ngày càng vỡ vụn.

Ông Oliver Brandt, Giám đốc Viện Goethe chia sẻ về Những ngày Văn học châu Âu 2026

Chủ đề của Những ngày Văn học châu Âu 2026 không chỉ xoay quanh những chuyến đi thực địa mà còn đào sâu vào nội tâm con người trong thế kỷ 21. Ban tổ chức nhận định rằng nỗi cô đơn ngày nay không còn là trải nghiệm riêng lẻ mà đã trở thành trạng thái định hình bởi sự xâm lấn của công nghệ, sự khác biệt thế hệ và sự xói mòn của những giá trị cộng đồng. Qua tác phẩm của 5 nhà văn Châu Âu đương đại, liên hoan đặt ra những câu hỏi về hình hài của sự cô lập và nỗ lực vươn tay về phía người khác trong một trạng thái mong manh.

Bên cạnh Thibault Clemenceau, công chúng Việt Nam sẽ có cơ hội đối thoại với những tên tuổi nổi bật khác của văn chương châu Âu. Đó là Sasha Marianna Salzmann và Miku Sophie Kühmel đến từ Đức, những người mang đến góc nhìn về bản sắc, lịch sử và sự thân mật. Từ Vương quốc Anh, nhà văn Rebecca Watson sẽ chia sẻ về những đứt gãy cảm xúc qua lối viết cách tân đặc sắc, trong khi tác giả người Áo Peter Simon Altmann mang đến những tự sự về nỗi cô đơn của sự tha hương sau nhiều năm dịch chuyển giữa hai châu lục. Sự đa dạng trong phong cách và trải nghiệm của các tác giả hứa hẹn tạo nên một diễn đàn đa chiều về nghệ thuật và đời sống.

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất tại Hà Nội là chương trình Đêm hè văn chương diễn ra vào tối 9/5. Thay vì ngồi trong khán phòng, khán giả sẽ tham gia một chuyến đi bộ xướng đọc văn chương qua 9 trạm đọc khác nhau tại khu vực Ba Đình. Việc tiếp cận văn bản văn học thông qua các không gian đô thị và các đại sứ quán vào ban đêm là một thử nghiệm mới mẻ, nhằm kết nối văn học gần gũi hơn với nhịp sống thành phố. Ngoài ra, chuỗi tọa đàm tại Huế và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung vào các khía cạnh như cơ thể trong không gian đô thị, hành động viết như một nỗ lực hàn gắn và sự chưa hoàn tất của bản ngã.

Điểm đặc biệt của liên hoan năm nay là sự hợp tác chiến lược với Hội chợ Sách Frankfurt, hội sách lớn nhất thế giới. Hai trưng bày sách đặc biệt về sách tranh thiếu nhi Đức và các tác phẩm đề cử Giải Sách Đức 2025 sẽ được giới thiệu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác quốc tế của sự kiện. Đây là cơ hội để các nhà xuất bản, dịch giả và độc giả Việt Nam tiếp cận trực tiếp với những xu hướng xuất bản và các đầu sách mới nhất từ thị trường châu Âu.