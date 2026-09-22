Nhạc AI đã lọt bảng xếp hạng, Hàn Quốc loay hoay với luật bản quyền

Âm nhạc AI không còn là câu chuyện của tương lai. Tại Hàn Quốc, một ca khúc sử dụng công cụ AI đã lọt vào Top 100 của Melon, nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn của nước này.

Ca khúc “Forest of the Heart” do YouTuber Joseon HipHop phát hành hồi tháng 5, từng đứng thứ 89 trên Top 100 và thứ 99 trên bảng xếp hạng hằng ngày của Melon.

Tác giả tự viết lời, nhưng sử dụng Suno, công cụ AI tạo nhạc, để hỗ trợ phần giai điệu và giọng hát. Ca khúc nhanh chóng được chia sẻ, đặc biệt thu hút nhóm khán giả ở độ tuổi 40. Dù sau đó rời khỏi bảng xếp hạng, thành tích này đặt ra một câu hỏi lớn: Ai sở hữu bản quyền đối với một ca khúc được tạo ra với sự hỗ trợ của AI?

Luật chưa theo kịp thực tế

Theo Yonhap, khoảng 5.200 ca khúc trong số các tác phẩm được gửi tới Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) năm 2024 có dấu hiệu sử dụng AI.

Tháng 8, KOMCA từng cho phép đăng ký quản lý bản quyền đối với những ca khúc có sự đóng góp của con người ở phần lời, giai điệu, hòa âm hoặc các khâu sáng tạo khác. Những sản phẩm chỉ được tạo bằng cách nhập prompt vào AI không được chấp nhận.

Tuy nhiên, quy định này chỉ tồn tại 22 ngày trước khi bị rút lại sau những tranh luận về tính pháp lý và sự đồng thuận xã hội. Hệ quả là các nghệ sĩ và nhà sản xuất tiếp tục thiếu một tiêu chuẩn rõ ràng: Con người phải đóng góp bao nhiêu thì một ca khúc có AI hỗ trợ mới được công nhận bản quyền?

Trường hợp “Forest of the Heart” cho thấy vấn đề không còn nằm trên giấy. Ca khúc đã được phát hành, được nghe rộng rãi và thậm chí bước vào bảng xếp hạng lớn.

Âm nhạc do AI hỗ trợ đang đặt ra nhiều thách thức mới về bản quyền và quyền tác giả tại Hàn Quốc. (Ảnh: Gettyimagesbank)

Thế giới cũng đang chạy đua

Tại Mỹ, Văn phòng Bản quyền cho rằng việc chỉ sử dụng prompt không đủ để tạo ra quyền tác giả. Một số tổ chức quản lý bản quyền tại Mỹ và Canada chấp nhận tác phẩm có AI hỗ trợ nếu xác định được đóng góp sáng tạo của con người.

Ở châu Âu, tranh cãi còn đi xa hơn, khi vấn đề dữ liệu dùng để huấn luyện AI bắt đầu trở thành tâm điểm của các vụ kiện bản quyền. Trong khi đó, các hãng thu âm lớn vừa kiện, vừa tìm cách cấp phép dữ liệu cho các công ty AI. Suno cho biết mô hình mới của mình được phát triển với dữ liệu đã được cấp phép từ một số đối tác trong ngành.

AI vì thế đang thay đổi âm nhạc từ phòng thu đến bảng xếp hạng. Với Hàn Quốc, câu hỏi lúc này không còn là AI có bước vào thị trường âm nhạc hay không, mà là luật bản quyền có kịp với tốc độ thay đổi của âm nhạc hay không.