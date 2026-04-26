Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 12:46, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (26/4) là ngày nghỉ thứ 2 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận tại các điểm đến ven biển của Lâm Đồng như: Cam Bình, Mũi Né, Phan Thiết,… lượng khách khá đông và chủ yếu là đoàn khách gia đình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

Có mặt tại biển Cam Bình, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, chị Nguyễn Thị Châu, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, kỳ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày nên cả nhà cùng đi chơi. Thời tiết nắng nóng nên gia đình đến vùng biển Lâm Đồng cho thoáng mát, có cao tốc di chuyển cũng nhanh và thuận tiện.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, đến thời điểm này, lượng khách đăng ký lưu trú dịp lễ đã gần như kín chỗ; nhiều khu, điểm du lịch và resort đạt công suất phòng cao.

du lich bien lam Dong nong ngay tu ky nghi gio to hung vuong hinh anh 1
Đoàn người tham gia Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương, xã Phan Rí Cửa 

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, vùng biển của Lâm Đồng sẽ đón lượng khách rất lớn. Hiện các địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch đã chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.

Riêng Đặc khu Phú Quý dự kiến sẽ kín phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mùa cao điểm du lịch hè năm 2026. Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải đảm bảo an toàn cho du khách; không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận trong hoạt động kinh doanh.

du lich bien lam Dong nong ngay tu ky nghi gio to hung vuong hinh anh 2
Bãi Cạn ở Đặc khu Phú Quý rất hút khách vào thời điểm này

Đối với các đơn vị có sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch (đường bộ, đường thủy) tuyệt đối không phục vụ khách trên các phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi, trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ và đảm bảo luôn có nhân viên trực cứu hộ.

du lich bien lam Dong nong ngay tu ky nghi gio to hung vuong hinh anh 3
Trải nghiệm xe bò mang đến nhiều thú vị cho du khách tại bãi biển Cam Bình, phường Phước Hội

Chính quyền các phường ven biển như: Phan Thiết, Mũi Né, Tiến Thành, Phước Hội… và các xã Liên Hương, Tân Thành… đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (lưu trú, ăn uống, lữ hành, vận chuyển...), kiên quyết xử lý các vi phạm như không đảm bảo điều kiện kinh doanh, niêm yết giá sai, ép giá, chèo kéo, gian lận; kiểm soát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại các điểm đến.

du lich bien lam Dong nong ngay tu ky nghi gio to hung vuong hinh anh 4
Du khách chèo SUP trải nghiệm ở Hòn Lao, phường Mũi Né

Chị Nguyễn Thị Mai Trâm, Trợ lý Tổng giám đốc Muine Bay Resort (phường Mũi Né) cho biết, công suất đặt phòng tại đơn vị đã đạt khoảng 98% trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Ngoài việc làm mới các sản phẩm du lịch, đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi.

"Bên em có các đội bảo vệ bên trong cả bên ngoài. Ở bờ biển có ba chốt trực, kèm theo các đội dịch vụ thể thao nước ở dưới biển để đảm bảo an toàn cho khách khi bơi lội và chơi thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, bên em cũng có kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và tất cả những vấn đề liên quan, làm sao cho những trải nghiệm của khách được đảm bảo một cách tốt nhất" - chị Trâm nói.

1_ngay_24-4.jpg

Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

VOV.VN - Hướng đến nâng tầm hình ảnh điểm đến, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các mô hình check-in sáng tạo, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đây là bước đi nhằm xây dựng thương hiệu du lịch biển theo hướng tự nhiên, cộng đồng và bền vững.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

Xe cứu hộ gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

VOV.VN - Xe cứu hộ đang chở và kéo phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì gặp nạn. Lực lượng chức năng phải tạm đóng lối vào để xử lý hiện trường.

VOV.VN - Xe cứu hộ đang chở và kéo phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì gặp nạn. Lực lượng chức năng phải tạm đóng lối vào để xử lý hiện trường.

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

