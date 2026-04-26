Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Có mặt tại biển Cam Bình, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, chị Nguyễn Thị Châu, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, kỳ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày nên cả nhà cùng đi chơi. Thời tiết nắng nóng nên gia đình đến vùng biển Lâm Đồng cho thoáng mát, có cao tốc di chuyển cũng nhanh và thuận tiện.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, đến thời điểm này, lượng khách đăng ký lưu trú dịp lễ đã gần như kín chỗ; nhiều khu, điểm du lịch và resort đạt công suất phòng cao.

Đoàn người tham gia Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương, xã Phan Rí Cửa

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, vùng biển của Lâm Đồng sẽ đón lượng khách rất lớn. Hiện các địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch đã chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.

Riêng Đặc khu Phú Quý dự kiến sẽ kín phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mùa cao điểm du lịch hè năm 2026. Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải đảm bảo an toàn cho du khách; không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận trong hoạt động kinh doanh.

Bãi Cạn ở Đặc khu Phú Quý rất hút khách vào thời điểm này

Đối với các đơn vị có sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch (đường bộ, đường thủy) tuyệt đối không phục vụ khách trên các phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi, trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ và đảm bảo luôn có nhân viên trực cứu hộ.

Trải nghiệm xe bò mang đến nhiều thú vị cho du khách tại bãi biển Cam Bình, phường Phước Hội

Chính quyền các phường ven biển như: Phan Thiết, Mũi Né, Tiến Thành, Phước Hội… và các xã Liên Hương, Tân Thành… đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (lưu trú, ăn uống, lữ hành, vận chuyển...), kiên quyết xử lý các vi phạm như không đảm bảo điều kiện kinh doanh, niêm yết giá sai, ép giá, chèo kéo, gian lận; kiểm soát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại các điểm đến.

Du khách chèo SUP trải nghiệm ở Hòn Lao, phường Mũi Né

Chị Nguyễn Thị Mai Trâm, Trợ lý Tổng giám đốc Muine Bay Resort (phường Mũi Né) cho biết, công suất đặt phòng tại đơn vị đã đạt khoảng 98% trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Ngoài việc làm mới các sản phẩm du lịch, đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi.

"Bên em có các đội bảo vệ bên trong cả bên ngoài. Ở bờ biển có ba chốt trực, kèm theo các đội dịch vụ thể thao nước ở dưới biển để đảm bảo an toàn cho khách khi bơi lội và chơi thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, bên em cũng có kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và tất cả những vấn đề liên quan, làm sao cho những trải nghiệm của khách được đảm bảo một cách tốt nhất" - chị Trâm nói.