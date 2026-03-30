Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong Lễ hội Nàng Han năm 2026
VOV.VN - Từ ngày 1-2/4 tới, tại bản Cang Bó Ban, xã Mường La, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra Lễ hội Nàng Han năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Lễ hội Nàng Han năm 2026 có các hoạt động phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc, gồm: Lễ tế, lễ cúng thần linh, thổ địa tại Nhà thờ Nàng Han mới. Nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc nơi đây như: Đua thuyền, đi cầu thăng bằng trên hồ, quăng chài, trò chơi cộng đồng “bịt mắt bắt vịt”...
Lễ hội Nàng Han được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị và nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc xã Mường La, khẳng định bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và văn hóa dân tộc Thái nói riêng, góp phần xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người và du lịch xã Mường La đến với khách du lịch trong nước và quốc tế; thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển du lịch trên địa bàn.