  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong Lễ hội Nàng Han năm 2026

Thứ Hai, 21:01, 30/03/2026
VOV.VN - Từ ngày 1-2/4 tới, tại bản Cang Bó Ban, xã Mường La, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra Lễ hội Nàng Han năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Lễ hội Nàng Han năm 2026 có các hoạt động phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc, gồm: Lễ tế, lễ cúng thần linh, thổ địa tại Nhà thờ Nàng Han mới. Nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc nơi đây như: Đua thuyền, đi cầu thăng bằng trên hồ, quăng chài, trò chơi cộng đồng “bịt mắt bắt vịt”...

Lễ hội Nàng Han được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị và nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc xã Mường La, khẳng định bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và văn hóa dân tộc Thái nói riêng, góp phần xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người và du lịch xã Mường La đến với khách du lịch trong nước và quốc tế; thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển du lịch trên địa bàn.

Lễ hội Nàng Han năm nay sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dân gian đặc sắc

 

Đến với Lễ hội, du khách sẽ được hòa mình trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây qua các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đặc sắc

 

Lễ hội được UBND xã Mường La tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 1 - 2/4 tới

 

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Đặc sắc lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La
Đặc sắc lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La

VOV.VN - Ngày 28/3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La tưng bừng tổ chức lễ hội Hết Chá. Đây là nét sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của đồng bào dân tộc Thái phường Mộc Sơn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đặc sắc lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La

Đặc sắc lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La

VOV.VN - Ngày 28/3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La tưng bừng tổ chức lễ hội Hết Chá. Đây là nét sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của đồng bào dân tộc Thái phường Mộc Sơn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu
Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu

VOV.VN - Những ngày cuối tháng Ba, bản Coóc Noọc, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu trở nên rộn ràng với lễ hội Bun Vốc Nặm – lễ hội mang ý nghĩa cầu may, gắn kết cộng đồng của đồng bào Lào nơi đây. Việc tổ chức lễ hội nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, mở ra hướng phát triển du lịch bền vững cho địa phương...

Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu

Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu

VOV.VN - Những ngày cuối tháng Ba, bản Coóc Noọc, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu trở nên rộn ràng với lễ hội Bun Vốc Nặm – lễ hội mang ý nghĩa cầu may, gắn kết cộng đồng của đồng bào Lào nơi đây. Việc tổ chức lễ hội nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, mở ra hướng phát triển du lịch bền vững cho địa phương...

Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu
Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu

VOV.VN - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, lễ hội Bun Vốc Nặm của đồng bào Lào ở Lai Châu diễn ra rộn ràng bên suối Nậm Mu, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi lễ cầu mùa, cầu an hòa trong điệu xòe, tiếng trống chiêng, té nước, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, no ấm.

Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu

Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu

VOV.VN - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, lễ hội Bun Vốc Nặm của đồng bào Lào ở Lai Châu diễn ra rộn ràng bên suối Nậm Mu, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi lễ cầu mùa, cầu an hòa trong điệu xòe, tiếng trống chiêng, té nước, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, no ấm.

Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026
Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban 2026 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 76.000 lượt khách, tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng, tăng lần lượt 152% và 132% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu du lịch đặc trưng của Điện Biên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban 2026 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 76.000 lượt khách, tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng, tăng lần lượt 152% và 132% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu du lịch đặc trưng của Điện Biên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

