Những cầu thủ nông dân trên sân ruộng ngày Tết Chôl Chnăm Thmây

Chùa Bét Tôn ở xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ là nơi duy trì bộ môn bóng đá nông dân Khmer hơn 30 năm qua. Mỗi năm bộ môn này lại được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và dần dà trở thành hoạt động quen thuộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân tộc này.

Với sân bóng là mặt ruộng sau mùa thu hoạch lúa, vạch sân được phân định bằng những dấu cây cỏ và không khán đài hoành tráng, cổ động viên tụ hội về chen nhau đứng kín hai bên mép ruộng cổ vũ những cầu thủ thường ngày là những nông dân chính hiệu “tay lấm, chân bùn”. Sự mộc mạc, độc đáo này khiến ai lần đầu chứng kiến cũng cảm thấy thích thú. Anh Nguyễn Tuấn Thanh (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ) chia sẻ, trước đây anh chỉ quen xem bóng đá ở các sân cỏ nhân tạo hoặc sân chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một trận bóng trên “sân ruộng” với mặt sân còn nguyên gốc rạ, rơm, thậm chí nứt nẻ vì nắng nóng. Dù điều kiện thi đấu khắc nghiệt, các cầu thủ vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết.

Những cầu thủ nông dân Khmer tranh tài trên sân ruộng.

Trước đây, giải bóng đá nông dân Khmer chủ yếu được tổ chức với quy mô nhỏ, mang tính tự phát trong phạm vi địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ, giải đấu đã từng bước được nâng tầm về quy mô và chất lượng. Năm nay, giải quy tụ 32 đội bóng với gần 900 vận động viên là nông dân Khmer đến từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Không chỉ đơn thuần là những trận tranh tài, đây còn là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Những nụ cười sau mỗi pha bóng, những cái bắt tay sau trận đấu đã xóa nhòa mọi khoảng cách thắng, thua. Ông Lý Hên (xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ) cho biết, năm nào ông cũng đến theo dõi giải đấu từ đầu đến cuối, đặc biệt là các trận tranh giải nhất, nhì, ba, tư.

Cổ động viên cổ vũ cho các cầu thủ nông dân

Bên cạnh sân bóng còn mọc lên những gian hàng dân dã góp phần làm nên không khí nhộn nhịp giữa ruộng đồng. Những món ăn đặc trưng đậm đà hương vị miền Tây của đồng bào Khmer phục vụ bà con nơi đây, vừa tiếp thêm năng lượng cho các cổ động viên từ xa đến theo dõi các trận đấu. Bà Danh Thị Nga (xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ) cho biết, mỗi mùa giải bà đều mang đồ ăn ra bán. Hai năm gần đây, quy mô giải lớn hơn nên lượng khách cũng đông hơn trước. Trong khi đó, anh Trịnh Xuân Bách, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ đây là lần đầu anh được xem một giải bóng đá tổ chức ngay trên sân ruộng, không khí rất sôi động. Bên cạnh việc theo dõi các trận đấu, anh còn có dịp thưởng thức bún mắm – một đặc sản đặc trưng của miền Tây.

Du khách thưởng thức tô bún nước lèo cạnh sân bóng ruộng

Những trận bóng “đặc biệt” của các cầu thủ nông dân Khmer diễn ra trên mặt sân đất ruộng, hình ảnh vừa mộc mạc, vừa thể hiện đúng tinh thần gắn kết với ruộng đồng của nông dân miền Tây. Giữa ruộng đồng mênh mông, với những pha bóng sôi nổi, hào hứng, với những tràng hò reo cổ vũ không chỉ mang lại niềm vui, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Từ những điều đơn sơ, giản dị như thế này, tình làng nghĩa xóm lại thêm gắn bó, bền chặt hơn sau ngày Tết Chôl Chnăm Thmây.