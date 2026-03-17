Những điều bất ngờ và bị bỏ sót tại lễ trao giải Oscar 2026

Thứ Ba, 09:52, 17/03/2026
VOV.VN - Nhiều dự đoán trước lễ trao giải Oscar 2026 của các chuyên gia có kết quả trái ngược, nhiều tựa phim dường như bị “bỏ sót” gây bất ngờ ngay trên thảm đỏ, mặc dù “One Battle After Another” và “Sinners” vẫn thống trị lễ trao giải như dự đoán với lần lượt 6 và 4 giải thưởng.

Cũng như lễ trao giải Oscar năm ngoái, Timothée Chalamet nhận được một trong những lời chúc mừng đầu tiên từ người dẫn chương trình Conan O'Brien, nhưng dường như một thường lệ đối với nam ngôi sao của “Marty Supreme”, cả Timothée Chalamet và bộ phim của anh đều được đề cử nhiều giải thưởng (năm nay là “Marty Supreme” với 9 đề cử, năm ngoái là “A Complete Unknown” với 8 đề cử) đều ra về tay trắng.

Vượt qua Ryan Coogler của “Sinners”, Joachim Trier của “Sentimental Value”, Chloé Zhao của “Hamnet” và Josh Safdie của “Marty Supreme”, nhà làm phim Paul Thomas Anderson của “One Battle After Another” được vinh danh giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Bộ phim “Marty Supreme”, với doanh thu hơn 179 triệu đô la tại phòng vé toàn cầu và đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 93% trên Rotten Tomatoes, đã hoàn toàn trắng tay tại lễ trao giải Oscar 2026, không giành được bất kỳ giải thưởng nào trong 9 hạng mục được đề cử. Thành tích này khiến bộ phim do Josh Safdie đạo diễn có một trong những đêm Oscar tệ nhất trong lịch sử, xếp sau 2 phim từng được 11 đề cử tại các mùa Oscar trước đó là “The Turning Point” và “The Color Purple” nhưng không thắng giải, cùng với 5 phim được 10 đề cử là “Gangs of New York”, “True Grit”, “American Hustle”, “The Irishman” và “Killers of the Flower Moon”. Những phim khác được đề 9 nhưng không thắng giải bao gồm “The Little Foxes”, “Peyton Place” và “The Banshees of Inisherin”.

Cả Timothée Chalamet và bộ phim của anh “Marty Supreme” đều được đề cử nhiều giải thưởng (tổng số 9 đề cử) nhưng vẫn ra về tay trắng.

Trong khi đó, hai phim khác cùng được 9 đề cử với “Marty Supreme” là “Sentimental Value” và “Hamnet”, mỗi phim chỉ giành được một giải, dù đó là những giải thưởng danh giá ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng giải như vậy vẫn khá thấp so với số lượng đề cử mà mỗi phim nhận được.

Bên cạnh những bất ngờ đáng tiếc đó, lễ trao giải Oscar 2026 còn đầy rẫy những sự cố bất ngờ. Có một kết quả hòa hiếm hoi ở hạng mục phim ngắn hành động với cả “Singers” và “Two People Exchanging Saliva” cùng giành giải. Và “Mr. Nobody Against Putin” bất ngờ giành chiến thắng ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất, trái ngược với dự đoán của nhiều chuyên gia rằng “The Perfect Neighbor” sẽ thắng. Đạo diễn Geeta Gandbhir của “The Perfect Neighbor” đã có cơ hội giành chiến thắng ở cả hai hạng mục Phim tài liệu hay nhất và Phim ngắn hay nhất nhưng lại để vuột mất.

Giải Quay phim xuất sắc nhất thuộc về nhà quay phim nữ Autumn Durald Arkapaw của phim “Sinners”. Trên bục phát biểu, Arkapaw nhắc đến đạo diễn Ryan Coogler, người đã cổ vũ và đồng hành cùng cô trong dự án này.

Tuy nhiên, nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw của phim “Sinners” đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ giành được giải Oscar cho hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, một giải thưởng mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ thuộc về “One Battle After Another”.

Và trong một sự đảo chiều tương tự gây bất ngờ, “One Battle After Another” đã giành được giải thưởng tuyển chọn Diễn viên xuất sắc nhất của Oscar, điều mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ thuộc về “Sinners”.

Thư Vũ/VOV.VN
Tin liên quan

“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

Oscar 2026: Vì sao Michael B. Jordan giành tượng vàng Nam diễn viên chính?

VOV.VN - Chiến thắng của Michael B. Jordan tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 98 không chỉ là một bất ngờ thú vị của mùa giải, mà còn phản ánh nhiều chuyển động đáng chú ý trong cách Viện Hàn lâm nhìn nhận diễn xuất và điện ảnh đương đại.

Danh sách kết quả lễ trao giải Oscar 2026

VOV.VN - Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, những bộ phim nổi bật như "One Battle After Another", "Sinners" giành nhiều giải thưởng quan trọng.

