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Ninh Bình lập phương án di dời Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh trước 25/7

Thứ Hai, 18:08, 13/07/2026
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VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình được giao khẩn trương rà soát hiện trạng, hoàn thiện phương án di dời và bố trí Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của công trình, hoàn thành trước ngày 25/7.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình chủ trì triển khai các công việc liên quan đến việc di dời và bố trí Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 có trách nhiệm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hiện trạng mặt bằng, quy hoạch khuôn viên Trường Chính trị tỉnh; hoàn thiện phương án di dời, bố trí tượng đài bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của công trình và đúng quy định của pháp luật.

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Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại trường Chính trị (cũ), phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 hoàn thiện phương án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2026.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nhà trường chủ trì tham mưu việc đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Ninh Bình theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, các Sở Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trong quá trình triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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