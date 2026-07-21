Tiết lộ bất ngờ về nữ diễn viên đóng thế cho Matt Damon trong phim The Odyssey

Matt Damon sở hữu một thân hình khá ấn tượng trong phim The Odyssey, đặc biệt là ở vùng cơ bắp tay. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận anh không thể nhận hết công lao về tất cả những cảnh khoe cơ bắp của mình trong phim. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với người dẫn chương trình podcast Happy Sad Confused, Matt Damon đã tiết lộ rằng anh thực sự đã có một nữ diễn viên đóng thế cho mình trong một số cảnh quay quan trọng.

Sau khi cảm ơn Horowitz vì lời “khen ngợi hết lời”, Matt Damon tiết lộ: “Khi chúng tôi thực hiện những cảnh quay áp bức của người Laestrygonian - tôi không biết liệu đã có bài viết nào về cách chúng tôi thực hiện điều đó chưa - có những diễn viên đóng thế cao tới bảy feet (khoảng 2m15) đóng vai những người khổng lồ, và rồi họ tìm những diễn viên đóng thế cao dưới 1m50 cho chúng tôi, người đóng thế của tôi là một phụ nữ, một nữ diễn viên đóng thế, người phụ nữ có cánh tay to nhất mà tôi từng thấy”.

Matt Damon trong vai Odysseus trong phim The Odyssey. (Ảnh: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Matt Damon nhớ lại lần đầu gặp gỡ diễn viên đóng thế trong lều ăn uống khi đang quay phim, anh đã tiến đến ôm cô ấy và cảm ơn “vì tất cả những nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra”.

“Trong phim có những cảnh quay mà bạn thấy những người khổng lồ sừng sững trước mặt tôi, và hầu như 100% những cảnh đó đều do “cánh tay tôi” thực hiện, nhưng cũng phải công nhận những hình ảnh trên phim là xứng đáng”, Matt Damon nói.

Bộ phim Odyssey, dựa trên sử thi Hy Lạp cổ đại của Homer, kể về cuộc hành trình đầy nguy hiểm của vua Odysseus (Matt Damon) trở về Ithaca sau chiến tranh thành Troy, bao gồm cả những trận chiến với các sinh vật thần thoại, khi ông cố gắng đoàn tụ với vợ mình, Penelope (Anne Hathaway), và con trai, Telemachus (Tom Holland). Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth, Corey Hawkins, Jon Bernthal, Samantha Morton, Travis Scott và Benny Safdie.

Sau khi ra mắt vào ngày 17/7, bộ phim đã gặt hái thành công lớn về doanh thu phòng vé , thu về hơn 264 triệu USD trên toàn cầu trong cuối tuần đầu tiên công chiếu.