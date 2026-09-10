Cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế” nhằm khai thác những góc nhìn đa dạng từ cộng đồng người nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên và du khách. Qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng nhiếp ảnh, Ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu một diện mạo Đà Nẵng đa dạng, giàu bản sắc và năng động.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 28/8 đến cuối tháng 11/2026, mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng và cộng đồng quốc tế thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Đối tượng tham gia gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài, không giới hạn độ tuổi, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc không chuyên, nhà báo, du khách quốc tế đã đến Đà Nẵng, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ cuộc thi phát biểu tại lễ phát động

Cuộc thi tập trung vào 4 nhóm chủ đề gồm: Đà Nẵng - Điểm đến của di sản và thiên nhiên, Nhịp sống thành phố, Giao thoa văn hóa - Dấu ấn hội nhập quốc tế, Đà Nẵng - Thành phố đáng sống qua góc nhìn mới. Thông qua cuộc thi, thành phố hướng tới tăng cường tình hữu nghị, đối ngoại nhân dân và sự gắn kết giữa chính quyền, người dân Đà Nẵng với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là dịp để thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phục vụ các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm và tuyển chọn Sách ảnh Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng – Kết nối và kể chuyện cùng thế giới” (Da Nang – Telling the World).

Thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế

Nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang, hội viên Hội Nhiếp ảnh Đà Nẵng mong muốn góp phần giới thiệu những nét đặc trưng nhất của thành phố đến bạn bè quốc tế:“Xu hướng của nhiếp ảnh hiện nay thường đi đôi với hiện đại, thành phố càng phát triển thì nhiếp ảnh càng đi theo, mỗi bức ảnh là một tiếng nói về sự thành công của thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi này còn là cơ hội để anh em nhiếp ảnh cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tìm ra những bức ảnh đẹp nhất để lan toả truyền thống nhiếp ảnh, cùng xây dựng và tiến bộ hơn nữa./.