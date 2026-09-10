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Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking

Thứ Năm, 06:01, 10/09/2026
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VOV.VN - Loại hình đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking) và du lịch dã ngoại đang là xu hướng trải nghiệm thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Dù mở ra tiềm năng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên tại thành phố Đà Nẵng, loại hình này cần được thắt chặt an toàn để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.

Tại Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, nhiều nhóm khách du lịch, nhất là các bạn trẻ thường chuẩn bị hành trang, bắt đầu hành trình trekking chinh phục những cung đường giữa núi rừng. Mới đây, nhóm Trekking Đà Nẵng với 20 thành viên tham gia chinh phục cung đường đến hồ Vô Cực, rừng Hòa Bắc, phường Hải Vân, ngoại ô thành phố Đà Nẵng.

Hồ Vô Cực được ví như một “thiên đường nhiệt đới” giữa núi rừng, mặt hồ xanh biếc và những dãy núi trùng điệp. Để đến được nơi này, các thành viên phải lội qua những con suối nhiều sỏi đá, trơn trượt và bám vào vách đá chinh phục 3 tầng thác, tổng quãng đường khoảng 7 km.

"Đầu chuyến đi tôi cảm thấy khá mệt, nhưng sau khi đến nơi cảm giác không còn mệt nữa bởi khung cảnh ở đây rất đẹp và chơi cùng mọi người đều rất vui” - du khách Nguyễn Mai Dương (Hà Nội) bày tỏ thích thú sau khi chinh phục cung đường đến hồ Vô Cực, rừng Hòa Bắc tại Đà Nẵng.

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Xu hướng trekking ngày càng nở rộ trong trải nghiệm du lịch Đà Nẵng

Với một số tuyến đi bộ đường dài có tính mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy, một bước hụt chân hay mất thăng bằng có thể dẫn đến trượt ngã, chấn thương, nhất là với những người thiếu kinh nghiệm trekking. Dù vậy loại hình này ngày càng hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế.

Anh Phan Hoàng Quân - hướng dẫn viên tour trekking Đà Nẵng cho biết, nhà tổ chức đoàn trekking phải khảo sát trước các tuyến, phổ biến quy định và không đưa khách vào khu vực chưa được phép. Tuy nhiên, trekking vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do địa hình, thời tiết và thiếu kinh nghiệm của người tham gia, cần có thêm những dấu hiệu nhận biết và sự chủ động phòng tránh nguy hiểm, cũng như tuân thủ những quy định an toàn. Do đó, rất cần các đơn vị quản lý tại địa phương thiết lập quy định về tuyến trekking, hỗ trợ thêm những trạm dừng chân, những cột mốc ở nơi có nguy cơ, từ đó giúp đơn vị tổ chức và du khách chú ý để tự đảm bảo an toàn nhiều hơn.

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Trekking giữa núi rừng hấp dẫn du khách nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Loại hình du lịch trekking đang là một xu hướng trải nghiệm hấp dẫn nhiều người, nhất là giới trẻ. Với những người đã nhiều lần tham gia trekking, mỗi chuyến đi không chỉ để tham quan, trải nghiệm mà còn là dịp rèn luyện sức khỏe và chinh phục bản thân.

Du khách Nguyễn Công Nguyên (Gia Lai) chia sẻ: “Với tôi, tham gia hoạt động trekking để rèn luyện sức khỏe và có một tinh thần mới hơn, sau khi về làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn. Sau mỗi chuyến đi như thế này, khi đi về, mỗi người sẽ có một kết nối mới, thay vì là mạng xã hội. Chúng ta sẽ có cảm giác được thiên nhiên chữa lành”.

An toàn là ưu tiên hàng đầu của du lịch trekking

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Người tham gia trekking phải có thể lực, được trang bị kỹ năng và thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn

Trekking là loại hình du lịch mạo hiểm và dã ngoại, chủ yếu là đi bộ đường dài, kết hợp khám phá thiên nhiên và chinh phục các cung đường có địa hình đa dạng như núi rừng, sông suối, ghềnh đá ven biển... Mỗi cung trekking thường kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày, có mức độ thử thách khác nhau, phù hợp với nhiều nhóm người tham gia. Tuy nhiên, loại hình du lịch này cần các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, còn các tour tự phát tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Nhiều nhóm trekking tự ý đi vào những khu vực rừng núi, suối, ghềnh đá khi chưa được phép, dẫn đến rủi ro về sức khỏe và tính mạng.

Thực tế tại Đà Nẵng, khuya 2/8, Công an phường Sơn Trà đã tiếp nhận tin báo một người bị lạc tại khu vực rừng Dâu, bán đảo Sơn Trà. Người này đi vào rừng thám hiểm, đến chiều tối trở ra thì gặp mưa lớn, địa hình phức tạp và mất phương hướng. Cơ quan chức năng phải huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân cả đêm, đến rạng sáng mới tìm thấy và đưa ra ngoài.

Trước đó, vào ngày 1/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cả đêm tìm kiếm một nam thanh niên bị mất liên lạc khi khám phá khu vực suối Đá Hang, xã Bà Nà. Nạn nhân bị trượt chân xuống vực và mất liên lạc. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

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Một nhóm trekking trải nghiệm rừng Hòa Bắc, TP. Đà Nẵng

Tiếp đó ngày 8/8, một nhóm người tự ý đi vào khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 4 người không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng chức năng và ngư dân đã cứu được 2 người, 2 người còn lại vẫn mất tích. Cần lưu ý rằng, Mũi Nghê tại bán đảo Sơn Trà là khu vực có địa hình hiểm trở, chưa được phép tham quan. Thế nhưng, hình ảnh về cảnh quan nơi đây vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều người dân và du khách đến khám phá.

Ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho rằng, mọi người dân và du khách đến tham quan cần ý thức và xác định rõ giữa tuyến được phép trekking, khu vực có thể quảng bá để phát triển du lịch trải nghiệm với khu vực cần bảo vệ, hạn chế hoặc cấm tiếp cận. Mỗi du khách khi tham gia hành trình có địa hình phức tạp như đồi núi, ghềnh đá cần tìm hiểu kỹ cung đường, theo dõi thời tiết và lựa chọn những tuyến, điểm đã được cơ quan chức năng cho phép, bảo đảm an toàn. Du khách không nên tự ý đi theo các đường mòn, lối mở khi chưa có phương án bảo đảm an toàn và lực lượng hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố. Người tham gia cần có sự chuẩn bị về thể lực, kỹ năng và trang bị phù hợp, tùy theo độ dài, địa hình của từng cung đường.

Ông Phan Minh Hải khuyến cáo, người dân và du khách không nên chạy theo xu hướng hay vì tò mò, yêu thích khám phá thiên nhiên mà bỏ qua yếu tố an toàn:  “Chúng tôi công bố thông tin minh bạch rõ ràng hơn và định hướng lại loại hình du lịch đi bộ, hiking, trekking; tăng cường thông tin truyền thông để phổ biến những tour, tuyến được phép tham quan. Còn những vị trí mất an toàn và chưa được phép tham quan, chúng tôi sẽ tăng cường bảng biểu trực quan để nhận biết được những vị trí không nên tiếp cận các luồng tuyến, các vị trí nguy hiểm. Chúng tôi sẽ công bố tuyến cụ thể, mở thêm những tuyến trekking an toàn trong rừng, đảm bảo an toàn và có tổ chức”.

Thành phố Đà Nẵng vừa có núi rừng, sông suối và biển đảo, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nhiều khu vực phù hợp với loại hình du lịch trekking. Tuy nhiên, để loại hình du lịch này phát triển bền vững và an toàn cần được tổ chức bài bản, có kiểm soát, có các phương án an toàn và cứu hộ cứu nạn. Qua đó, xây dựng du lịch trekking thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, không còn rủi ro và lo lắng cho du khách.

CTV Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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