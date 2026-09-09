Đà Nẵng phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Hôm nay (9/9), lực lượng chức năng xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng phối hợp Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, khai quật và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp.

Chiến sĩ cẩn thận lọc từng di vật

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin do ông Phạm Xuân Tuân (58 tuổi), trú thôn 1 cung cấp. Khoảng năm 1975, một đơn vị Trạm xá thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực này. Đến khoảng năm 1977, khi trở về định cư, gia đình ông phát hiện một ngôi mộ nằm cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100 m, trên đầu mộ có một mũ cối bộ đội.

Bộ đội tìm kiếm và phát hiện thắt lưng ở phần mộ

Các di vật được tìm thấy

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát, xác định vị trí, tổ chức tìm kiếm. Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt nằm trong túi tăng ni lon phân hủy hoàn toàn chỉ còn 24 chiếc răng cùng nhiều di vật như: Một thắt lưng, một đầu bút máy, một Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một chiếc nhíp, 18 cúc áo, quần và một số mảnh quần áo mục rách.

Di vật các lực lượng khai quật được

Hiện trường và toàn bộ hài cốt, di vật đã được lực lượng chức năng bảo vệ, thu thập và quản lý chặt chẽ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ đơn vị, danh tính liệt sĩ; đồng thời thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.