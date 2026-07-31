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Phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027

Thứ Sáu, 17:28, 31/07/2026
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VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027.

Nối dài hành trình rực rỡ của APEC 2006 và APEC 2017, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tâm điểm trên bản đồ đối ngoại toàn cầu khi chính thức đăng cai năm APEC 2027. Để vinh danh dấu mốc hội nhập vươn tầm và khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027 nơi những ý tưởng thiết kế đột phá cùng hội tụ để kiến tạo diện mạo nhận diện độc đáo cho sự kiện tầm vóc này.

phat dong cuoc thi sang tac mau bieu trung nam apec 2027 hinh anh 1
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027.

Trưởng Ban tuyên truyền – văn hóa APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai năm APEC. Điều này thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế APEC dành cho Việt Nam và cũng khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế của khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như là trong nội khối APEC. Đây là cơ hội rất tốt, rất quý để chúng ta giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

phat dong cuoc thi sang tac mau bieu trung nam apec 2027 hinh anh 2
Trưởng Ban tuyên truyền – văn hóa APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ phát động.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ “APEC VIET NAM 2027” và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật đòi hỏi tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép; màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc (đen - trắng) cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.

Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027 có ý nghĩa đặc biệt. Bộ nhận diện sẽ hiện diện trên các hội nghị, các sự kiện, các ấn phẩm truyền thông và nhiều hoạt động trong suốt năm APEC, trở thành hình ảnh đồng hành cùng Việt Nam trong việc giới thiệu tới bạn bè quốc tế một đất nước năng động, hội nhập và giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo của Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động.

“Chúng tôi mong muốn mỗi tác phẩm dự thi không chỉ đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật và khả năng ứng dụng, mà còn truyền tải được tinh thần của APEC, phản ánh được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 VNĐ, kèm Giấy chứng nhận giải thưởng; 02 Giải Khuyến khích trị giá 5.000.000 đồng mỗi giải, kèm Giấy chứng nhận giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt Giải Nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25/8/2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email: phongtrienlam@gmail.com.

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Phát động cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 120 năm sinh của danh họa Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 17/6/1954) – một trong những biểu tượng thuộc thế hệ vàng đầu tiên của Mỹ thuật Việt Nam, cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I với chủ đề “Sắc màu Kỷ nguyên mới” đã được công bố, phát động tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Thư Vũ/VOV.VN
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